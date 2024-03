En ocasiones suelo grabar demasiado en mi celular, ya sea para una review o simplemente un tutorial. Sin embargo, por la cantidad de megapíxeles que tiene una cámara, además de la resolución, el video puede pesar más de lo normal, generando que tengas un archivo de cerca de 1 GB de peso o hasta 2 GB. ¿Quieres mandarlo por WhatsApp? Pues ahora sí lo puedes lograr. Antes tenías que cortar el clip en varios pedazos, pero eso se acabó con este sencillo tutorial que he estado probando durante varias semanas y no tiende a generar pérdida de calidad. Hacerlo es sencillo y te indico que tampoco tendrás que descargar alguna aplicación de terceros que suele producir daños no solo en tu smartphone, sino afectar sobre tu cuenta de Meta.

Cómo enviar un video de 2 horas por WhatsApp

Lo primero será coger ese video y regular su peso hasta 2 GB .

. Eso sí, esto no generará que la resolución se dañe, ya que el peso es bastante bueno. Te recomiendo 720 píxeles con 30 fotogramas por segundo.

Una vez que hayas comprimido el archivo multimedia, tocará ir a WhatsApp .

. Allí anda a la conversación donde deseas mandar ese clip.

WHATSAPP | Aquí debes elegir la opción de Documentos y seleccionar en "Foto o video". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Presiona el símbolo “+” para que abras el me nú principal.

nú principal. Ahora no vayas a presionar sobre video, sino el botón de “Documentos” .

. WhatsApp te permitirá seleccionar cualquier archivo que tengas en tu smartphone.

WHATSAPP | Asimismo no olvides que los videos que mandes deben tener un peso no mayor a 2 GB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Busca el video y envíalo. Automáticamente empezará a cargar, pero todo ello dependerá de tu conexión a internet .

. Eso sí, debes decirle a tu amigo que, para que descargue el documento, deba también contar con Wifi.

Asimismo, el archivo que mandarás será en MP4 o en MOV.

Te muestro algunos trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp