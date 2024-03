Desde hace mucho tiempo veo en WhatsApp una serie de códigos compartidos por varios usuarios. Entre los más conocidos están el “143″ o el “1434″. ¿Sabes qué significan realmente? Si tu menor hijo ha estado compartiendo esos números por la plataforma de Meta, te tengo una noticia porque en realidad no tienen nada que ver con groserías o malas palabras. Este puede ser expresado a ti o a otra persona que estima mucho. Si no sabes lo que son, para esto estoy aquí a fin de poder traducirte la mayor cantidad de esos dígitos que, por lo general, tienden a esconder una oración, frase, o algún tipo de mensaje de muy buen agrado. Mira el siguiente listado para que no te quedes con las dudas.

Listado de códigos secretos que se usan en WhatsApp

1437 Significa “I love you forever” donde el 1 significaba “I”, el 4 simplemente “Love”, el “3″ es You”, y el 7 es “Forever”. 737 se traduce cuando quieres decirle “Buenas noches” a alguien. 88 Se trata de una respuesta rápida usada en China y que significa “Chau”. También quiere decir “zai jian” o adiós. 143 Significa “Te amo” o en inglés “I love you” donde “1″ significa “I”, mientras que el “4″ es “Love” y el “3″ es “You” 7642 En el caso de “7642″ significa “mándaselo sin decir nada”. 1122 Se trata de la hora 11:22 a.m. y se puede enviar a cualquier persona para darle mayores energías. 666 Este número se usa para brindar tranquilidad y paz en caso alguien se encuentre en una situación estresante. 687 Lo usan con frecuencia aquellas parejas que se han peleado por algún motivo y significa “Lo siento”. 14643 Se traduce como “I will always love you” donde “I” es una letra (1), “will” tiene cuatro (4), “always” tiene seis (6), “love” tiene cuatro (4) y “you” tiene tres (3). 7375 En el caso de este número su significado es “gracias por hacerme feliz”. 1543 En ocasiones este número quiere decir “I sill love you” o “Yo todavía te amo”

