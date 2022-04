El modelo Acer Predator Triton 500 SE que se analizará es el PT516-51s-76HY. Las impresiones al tacto son bastante buenas. El chasis de aluminio hace que la máquina luzca ejecutiva y extremadamente minimalista. Los 2.4 kilos de peso sí se sienten pero están bien distribuidos. Te llamará la atención el volumen de la laptop y cómo toda la parte posterior está dedicada a la ventilación.

Abrimos la laptop para ver más detalles. La distribución y el tamaño de las teclas son los adecuados, aunque los botones están muy cerca a la superficie para mi gusto. No viene teclado numérico, pero sí cuenta con iluminación RGB de tres zonas y un botón separado para el Turbo, lo que hará overclocking instantáneo para los gráficos. Personalmente, no me agrada que el botón de encendido esté cerca de Borrar y Suprimir, pero lo he probado y no hay porque temer de que se suspenda en pleno actividad.

Todos los detalles de Acer Predator Triton 500 SE

Más detalles lo tenemos en el panel táctil que incluye un lector de huellas dactilares compatible con Windows Hello. Por cierto, al presionar sobre el área notarás un pequeño clic.

En cuestión de accesibilidad, la Predator Triton 500 SE dos puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB 3.2, lector de tarjeta SD, puerto Jack para auriculares, puerto Ethernet, HDMI 2.1 con soporte HDCP y ranura de bloqueo Kingston.

Ahora hablemos de la pantalla. Se trata de un panel IPS de 16 pulgadas con resolución 2560 x 1600. También hay que destacar la densidad de píxeles de 189PPP, brillo máximo de 500 nits, una tasa de refresco de 165Hz y una gama de colores del 100% sRGB. A nivel técnico sobre la gráficas, el equipo viene con tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GForce RTX 3080 con 8GB GDDR6. No hay que olvidar tampoco el NVIDIA G-SYNC y la tecnología NVIDIA Max-Q para la sincronización de cuadros y eficiencia.

Sobre el rendimiento, el procesador es Intel Core i7-11800H con Windows 10. La memoria RAM es de 32GB DDR4 (expandible a 64GB) y almacenamiento de un tera. Al ir jugando también notarás que el calor se hace un problema. La tecnología AeroBlade 3D de 5ta Generación, la grasa disipadora de calor de metal líquido y el Turbo ayudan en cierta medida, pero no soluciona por completo el calor y el ruido es notable. Sobre el Turbo debo añadir también que puedes cambiar de modo siempre y cuando tengas el equipo conectado a la corriente. Por cierto, la autonomía es de unas 10 horas aproximadamente y pueden caer a siete o menos si juegas a toda potencia.

Tampoco puedo dejar pasar el Intel Killer E3100G y WI-FI 6E Killer para evitar los retrasos del sistema al jugar. Para acabar, el sistema de audio es DTS: X Ultra para sonido envolvente. Lo cierto es que sí cumple con la expectativa y viene con Acer TrueHarmony para setear el audio según lo que estés escuchando.

Luego de contarte todo esto, pusimos a prueba el equipo con Cinebench para tener una idea del rendimiento respecto a la competencia. También puse a prueba el equipo jugando Fortnite con estas configuraciones.

