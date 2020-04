Una de las plataformas más utilizadas al momento de ver videos es YouTube. Gracias a eta aplicación de Google, miles de personas en el mundo podrán apreciar clips de diversos temas como históricos, de debate, informativos, reviews, noticias, unboxing, primeras impresiones, reacciones, virales, entre otras cosas.

Si bien YouTube en la actualidad cuenta con más de millones de videos a nivel mundial, las personas siguen intentando querer ver películas a través del servicio de Google. Puede que te decepciones pero, a menos de que seas Premium o te hayas suscrito al canal oficial de series de la app, los filmes actuales, sobre todo los últimos de la década, no se podrán visualizar.

Sin embargo, existe un truco para que puedas ver películas totalmente gratis, completas y, sobre todo, en buena calidad.

Para empezar debes saber que todas las películas que tengan más de 50 años pueden verse gratis en la plataforma de videos sin ningún tipo de pago. Para ello deberás realizar lo siguiente:

En el buscador de YouTube deberás escribir lo siguiente: películas completas en español o en inglés

En ese momento aparecerán una serie de sugerencia como producto de tu búsqueda

Pulsa “Filtrar” y en la parte de “Duración” coloca que dure más de 20 minutos

¿Quieres ver películas totalmente gratis en YouTube? Conoce el truco para visualizar filmes completos. (Foto: YouTube)

Allí notarás que algunas películas variarán en tiempo. Selecciona la que te interese sin antes revisar de qué se trata y el tiempo de duración.

Recuerda que, por lo general, no te dejes llevar por los filmes que dicen 2018, 2019, 2020, ya que resultan, muchas veces, ser falsos o simplemente es un trailer que se repite todo el tiempo sin brindarte lo que estabas buscando.

Uno de los clásicos que puedes encontrar es “Nosferatu", “El acorazado Potemkin”, “Jasón y los Argonautas”, “Días de vino y rosas”, “Rebeca”, “Al filo de la oscuridad”, entre otros títulos clásicos que ya no cuentan con licencia pues superaron los 50 a 60 años desde su lanzamiento y, por lo general, son de libre uso. ¿Lo sabías?

Una de las películas que puedes ver gratis, subtitulada, es la restaurada Metrópolis de Fritz Lang. (Foto: YouTube)

También puedes encontrar “Modern times” de Charles Chaplin, “Spellbound” de Alfred Hitchcock, “The Woman in the Window” y “Metropolis” de Fritz Lang, “Premature Burial” de Roger Corman, “The Three Faces of Eve” de Nunnally Johnson, “Portrait of Jennie” de William Dieterle, etc.

Por otro lado, aquellas cintas como ‘Citizen Kane’, ‘Casablanca’, ‘The King and I’, ‘Sound of Music’, entre otros, no podrán verse en YouTube ya que, en la actualidad, pertenecen a un estudio o algunas empresas de videos streaming han comprado los derechos (Netflix, Filmin, Amazon Prime, Apple TV).

Puedes disfrutar en buena copia y con dominio público "Tiempos modernos" de Charles Chaplin. (Foto: YouTube)

Por este motivo, si te gusta el cine clásico de los grandes maestros, YouTube puede ser una fuente inagotable de entretenimiento cinematográfico desde el que puedes acceder a algunas de las obras maestras del cine clásico gratis y legal.

Una de las recomendaciones que hace YouTube es que evites descargar películas completas que encuentres gratis, ya que hacerlo puede constituir un delito de piratería en tu país.

PELÍCULAS GRATIS EN YOUTUBE

“METRÓPOLIS” DE FRITZ LANG (1927)

“TIEMPOS MODERNOS” DE CHARLES CHAPLIN

The Stranger (1946) Orson Welles

El jorobado de Notre Dame (1923)

La broma que recordó Yordy Reyna. (Instagram)

