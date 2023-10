WhatsApp Messenger se ha estado actualizando con frecuencia para mejorar la experiencia de su servicio de mensajería instantánea, pues ahora cuenta con una gran cantidad de funciones, esto sin mencionar algunos trucos externos que no son nativos de la referida aplicación, como por ejemplo: la posibilidad de ocultar la palabra “Escribiendo...” al momento de responder un mensaje.

Además, hay otros trucos que dependen de aplicaciones adicionales, como cambiar el ícono de WhatsApp con la ayuda de “Nova Launcher”, o descargar los estados de tus contactos gracias a “Status Saver”. Aquí no mencionaremos nada relacionado a los programas alterados, hablamos de WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., son versiones no oficiales, según Meta, que al utilizarlas podrían banearte temporalmente o para siempre.

En esta oportunidad, desde Depor te diremos cuáles son las funciones falsas que de repente viste a través de las redes sociales o páginas de internet. Conócelas a continuación para que no pierdas el tiempo y tampoco descargues aplicaciones infectadas con algún tipo de virus que robe la información de tus conversaciones.

Estos son los trucos falsos de WhatsApp en el 2023

No dejar el visto en los chats grupales : cada vez que ingresas a un grupo ya estás dejando el visto o doble check azul en todos los mensajes o archivos multimedia enviados, ni siquiera lo evitarás desactivando la confirmación de lectura.

: cada vez que ingresas a un grupo ya estás dejando el visto o doble check azul en todos los mensajes o archivos multimedia enviados, ni siquiera lo evitarás desactivando la confirmación de lectura. Eliminar mensaje para todos cambiando la hora del smartphone : lo único que conseguirás con esto es perjudicar el normal funcionamiento de otras aplicaciones instaladas en tu teléfono. WhatsApp te ofrece un plazo de dos días para eliminar ese mensaje.

: lo único que conseguirás con esto es perjudicar el normal funcionamiento de otras aplicaciones instaladas en tu teléfono. WhatsApp te ofrece un plazo de dos días para eliminar ese mensaje. Realizar capturas de pantalla a las fotos y videos de única visualización : no es posible, ni siquiera con aplicaciones de terceros o aquellas que graban la pantalla del celular, como sucede con Netflix, al hacerlo el contenido enviado con la opción “Ver una sola vez” se mostrará de color negro y sin sonido.

: no es posible, ni siquiera con aplicaciones de terceros o aquellas que graban la pantalla del celular, como sucede con Netflix, al hacerlo el contenido enviado con la opción “Ver una sola vez” se mostrará de color negro y sin sonido. Tercer check azul: WhatsApp tiene tres tipos de checks, uno de color plomo (indica que el mensaje todavía no ha sido recibido por el destinatario); doble check plomo (el mensaje llegó, pero aún no lo lee); doble check azul (leyeron tu mensaje). En internet se decía que el tercer check azul aparecía cuando tomabas una captura de pantalla a la conversación, esto es totalmente falso.

Así puedes tener tu cuenta personal y del trabajo en una misma app de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos.

Aquí toca en el apartado de “Ajustes” > después oprime tu nombre o el ícono de la flecha que se ubica debajo de tu foto de perfil.

Se desplegará una ventana en la parte inferior.

Aprieta la función “ Añadir cuenta ”.

”. Finalmente, registra el número de la empresa de la manera tradicional.

En el equipo móvil de la compañía puedes recibir el código de verificación para registrarte, así no tendrás que retirar tu tarjeta SIM personal.

Tu cuenta principal no se cerrará y ambas funcionarán de forma simultánea. Cambiarás de cuenta cuando quieras desde la misma sección.