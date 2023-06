El enlace problemático de WhatsApp ha sido llamado “el enlace de la muerte”, pero no es tan grave como suena, al menos no comparable con el temido pantallazo azul de Windows. Los desarrolladores de la aplicación advierten a los usuarios que eviten enviar este enlace, ya que según varios informes, puede bloquear el sistema y obligar a reiniciar la aplicación.

La URL en cuestión es “wa.me/settings”. Lo normal es que la dirección envíe a los usuarios a la página de configuración de WhatsApp, pero el enlace redirige a un chat individual o grupal, momento en el que el servicio deja de operar.

Cuando la aplicación se reinicia, parece funcionar normalmente de nuevo hasta que los usuarios intenten abrir el chat que contiene el enlace.

Los reportes apuntan a que el fallo de WhatsApp sucede con mayor regularidad en dispositivos con sistema operativo Android. Los usuarios de la versión de escritorio y iOS no han advertido del problema.

El error técnico, identificado en Twitter por @pandyaMayur11, se ha popularizado en Internet, por lo que no faltan los “bromistas” que quieran aprovecharse del desconocimiento de sus víctimas para bloquearles el aplicativo.

¿Qué hacer si he sido víctima del “Enlace de la muerte”?

La recomendación es abrir la cuenta de WhatsApp desde PC y pedirle al usuario que envió el mensaje que lo elimine. Ten en cuenta que no perderás datos ni nada sobre tus conversaciones en el aplicativo, solo que la experiencia de reiniciar la app por este tipo de actividades acaba siendo molesta.

Los enlaces que jamás debes abrir en WhatsApp

Enlace anónimo: no abra enlaces enviados por personas que no conoce o en las que no confía. Estos enlaces pueden ser peligrosos y conducir a sitios web maliciosos o contener malware.

Enlaces cortos: los enlaces acortados, como los creados por servicios como Bitly o TinyURL, pueden ocultar la URL real. Si no confía en la fuente del enlace acortado, es mejor no abrirlo.

Enlaces sospechosos de phishing: tenga cuidado con los enlaces que parecen provenir de servicios acreditados, como bancos, tiendas en línea o sitios en línea, pero que solicitan información importante o personal. Tal vez estos enlaces estén tratando de robar su información.

Enlaces recomendados: si recibe un enlace promocional que parece demasiado bueno para ser verdad, como ofertas excesivas u ofertas sorpresa, puede ser una estafa. No abra estos enlaces y verifique la autenticidad del anuncio directamente desde el sitio web oficial de la empresa.

