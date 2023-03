Te imaginas crear tu propio boletín de noticias o “newsletter” en una red social. Normalmente, los usuarios hacen publicaciones por Facebook para actualizar sobre sus acciones a sus contactos o comparten historias por WhatsApp o Instagram. Sin embargo, WhatsApp tiene una nueva forma de compartir información con tus amigos.

El medio WaBetainfo compartió en su último reporte que la aplicación de comunicación de Meta está trabajando en los “newsletters” o boletines de noticias. Se trata de una herramienta en donde se debe añadir mucha información en un panel para que otros se enteren de tu vida.

Es utilizado por diferentes portales web o periódicos digitales para enviar por correo electrónico todo el resumen de noticias de un solo día. Pues ahora estará disponible en WhatsApp. El mismo portal, compartió una captura de cómo se verá el interfaz de creación de un “newsletter”.

Así se ve el apartado de “newsletter” en WhatsApp

“Como puede ver en esta captura de pantalla, un boletín necesita un nombre y una descripción. Sin embargo, no excluimos que esta sección no se pueda completar debido a posibles campos faltantes, como la posibilidad de elegir un nombre de usuario para el boletín, como ya anunciamos en nuestro primer artículo sobre esta característica.

Después de crear un boletín, será visible en la pestaña de estado y otras personas pueden unirse usando un enlace de invitación al boletín o ingresando el nombre de usuario dentro de WhatsApp”, comparte el portal mencionado.

Además, WaBetainfo deja en claro que los boletines de noticias serán opcionales. En otras palabras, no estarás obligado a nirte a un boletín si no deseas. Tampoco habrá una promoción interna de los mismos, no habrá un algoritmo que te recomiende algún boletín.

