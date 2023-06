Hasta la presente fecha no se descubre la razón del por qué la versión de WhatsApp para los usuarios de iOS es distinta a la de Android. Casi todas las aplicaciones de la Google Play y App Store son iguales si se descargan en dos dispositivos móviles que no sean de la propia marca, modelo y que no tengan el mismo sistema operativo, sin embargo, no es el estilo del conglomerado Meta presentar plataformas similares, por ejemplo: Facebook, Instagram y Messenger tienen sus diferencias si las utilizas en un celular iPhone o Android.

No solo la interfaz principal de WhatsApp o sus rutas de configuraciones son diferentes en el aplicativo para iOS y Android, pues cada versión cuenta con algunas funciones exclusivas, ¿Te gustaría saber de cuáles hablamos? En la siguiente nota lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante destacar que mencionaremos las herramientas que todavía no llegaron a la aplicación estable de la referida plataforma de mensajería, significa que también incluiremos a las opciones que por el momento se encuentran en el programa beta de WhatsApp.

Estas son las funciones exclusivas de WhatsApp para iOS y Android

WhatsApp iOS Android Seleccionar todos los chats: con esta opción podrás seleccionar todos las conversaciones de la pestaña “Chats”, para eliminarlas o archivarlas. No Sí Modo retrato: se encarga de difuminar el fondo durante el transcurso de en una videollamada, así los demás usuarios no sabrán en dónde te encuentras. La herramienta de privacidad enfocará tu rostro y partes del cuerpo. Sí No Enviar fotografías sin comprimir: es posible compartir imágenes conservando su calidad original, pero la enviarás como un “Documento”. Buscar mensajes por fechas: si accedes a la barra de búsqueda de una conversación personal o grupal, en la parte superior derecha del teclado te aparecerá el ícono de un calendario, presiónalo y podrás buscar todos los mensajes que se enviaron en un determinado día y mes. Sí No Cambiar el tamaño de la fuente: en los ajustes de WhatsApp es posible cambiar el tamaño de las letras a pequeño, mediano y grande, solo verás los cambios en las conversaciones, no en todas las fuentes de tu smartphone. No Sí Autenticación con Face ID: desbloque tu cuenta con el reconocimiento facial. Sí No Realizar llamadas o videollamadas con el asistente virtual: solo es posible con Siri de Apple. Sí No

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

