Millones de usuarios reportaron un problema bastante común durante las videollamadas que contestaban o realizaban con sus contactos de WhatsApp, ¿De cuál se trata? que la cámara se apagaba o la imagen se congelaba cuando simultáneamente navegabas por otras aplicaciones de tu teléfono inteligente. Las constantes quejas hicieron que la referida plataforma de mensajería desarrolle el “modo Imagen en Imagen” (PiP) , una función que impide la detención de una app mientras ejecutas otras actividades.

Anteriormente, no era posible abandonar las videollamadas de WhatsApp sin que la otra personas deje de ver la imagen de tu cámara, quiere decir que al momento de minimizar el aplicativo para responder una notificación de Messenger, ver un correo electrónico, revisar Twitter, etc., la cámara se apagará de inmediato y el otro usuario pensará que no le prestas atención, algo que corrigieron tras la implementación del PiP.

¿Cómo habilitar y utilizar el modo PiP de WhatsApp?

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

Ahora, abre la app y entra a cualquier conversación, ya sea grupal o personal.

El siguiente paso es oprimir sobre el ícono de la cámara de video que se ubica en el extremo superior derecho.

Iniciará la videollamada y debes esperar a que tu amigo o familiar la conteste.

Luego, presiona en el botón digital de “Inicio” o “Home” que se ubica en la barra de navegación de tu celular.

Finalmente, la cámara no se inhabilitara y tu contacto seguirá viendo las imágenes de lo que enfoques.

Vista previa de la función PiP en las videollamadas de WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

