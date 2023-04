Meta ha trabajado en sus aplicaciones para que cuenten con herramientas para facilitar el día a día de los usuarios. Sin embargo, cuando hay un problema o un elemento que no cubre la compañía, aparecen apps de terceros que te permiten realizar acciones que normalmente no puedes hacer en la app principal. Por ejemplo, ¿te has preguntado cómo ponerle clave a tu WhatsApp para evitar que algún extraño lea tus mensajes?

Si eres usuario recurrente de WhatsApp debes conocer esta lista de cinco aplicaciones externas a la red social de Meta para completar su servicio.

Cuatro apps complementarias a WhatsApp

WhatsApp Business : la primera en la lista sí le pertenece a Meta. Se trata de la versión de WhatsApp para negocios y empresas que buscan una plataforma de comunicación más profesional y organizada. Ofrece funciones como mensajes automáticos, catálogos de productos y etiquetas para clasificar chats, lo que facilita la interacción con tus clientes.

: la primera en la lista sí le pertenece a Meta. Se trata de la versión de WhatsApp para negocios y empresas que buscan una plataforma de comunicación más profesional y organizada. Ofrece funciones como mensajes automáticos, catálogos de productos y etiquetas para clasificar chats, lo que facilita la interacción con tus clientes. Parallel Space : ¿Necesitas utilizar dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo? Esta aplicación te permite clonar aplicaciones, incluyendo WhatsApp, y ejecutarlas de forma independiente. Esta aplicación es ideal para aquellos que necesitan separar sus conversaciones personales y profesionales.

: ¿Necesitas utilizar dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo? Esta aplicación te permite clonar aplicaciones, incluyendo WhatsApp, y ejecutarlas de forma independiente. Esta aplicación es ideal para aquellos que necesitan separar sus conversaciones personales y profesionales. Locker for WhatsApp : la privacidad y la seguridad son aspectos clave en la comunicación en línea. Locker for WhatsApp es una aplicación que te permite proteger tus chats y grupos de WhatsApp mediante contraseñas o patrones de desbloqueo, asegurando que solo tú puedas acceder a tus conversaciones.

: la privacidad y la seguridad son aspectos clave en la comunicación en línea. Locker for WhatsApp es una aplicación que te permite proteger tus chats y grupos de WhatsApp mediante contraseñas o patrones de desbloqueo, asegurando que solo tú puedas acceder a tus conversaciones. AutoResponder for WhatsApp: Si estás ocupado y no puedes responder a tus mensajes de WhatsApp de inmediato, AutoResponder te permite configurar respuestas automáticas personalizadas. Esta aplicación es útil para informar a tus contactos que estás ocupado y que responderás tan pronto como sea posible.

