¿Qué son las reacciones de WhatsApp Messenger? es una función que llegó en el año 2022, la cual consiste en reaccionar con emojis a los mensajes o archivos multimedia que hayas enviado o recibido, sin embargo, estos suelen emitir notificaciones que a veces confundes con nuevos mensajes.

Por fortuna, existe la posibilidad de desactivar las notificaciones de reacciones, el proceso es muy sencillo y desde Depor lo explicaremos a detalle. Recuerda que se trata de una herramienta nativa y no tendrás que descargar programas modificados de WhatsApp, como la versión Plus, GB, Fouad, etc.

Es necesario mencionar que solamente desactivarás las notificaciones de reacciones, así que todavía seguirás recibiendo los avisos de mensajes, llamadas y videollamadas. Habiendo aclarado el punto, sigue los pasos.

Así puedes desactivar las notificaciones de reacciones en WhatsApp

Primero, abre WhatsApp actualizado a su última versión.

actualizado a su última versión. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado que dice “Notificaciones”.

Finalmente, desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor denominado “ Notificaciones de reacciones ”.

”. Listo, eso sería todo. Nunca más recibirás una notificación cuando alguien reaccione con emojis a tus mensajes.

Qué significa “1443″ en WhatsApp

Como todos los códigos que se expanden de TikTok a WhatsApp, tienen un significado completamente escondido.

Pero para poder saberlo, es necesario que debas tomar con calma la respuesta.

Si alguien te declaraste por WhatsApp y recibiste el número “1443″, entonces aquí te explicamos.

El número “1443″ significa realmente “I don’t love you”

En ese caso cada número representa una palabra. De tal forma que el 1 es “I”, el 4 es “Don’t”, el otro 4 es “love” y el 3 es “you”.

En español sería como “No te amo” o “No me gustas”.

De modo que será una respuesta negativa en el caso te hayas declarado a tu crush.

Recuerda que la mejor opción para decirle a alguien que la amas no es por la app, sino en persona, como siempre se ha hecho.