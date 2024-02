WhatsApp Messenger cuenta con una gran cantidad de secretos que la mayoría de usuarios no conoce, como por ejemplo: el modo manos libres cuando vas a grabar un videomensaje, los cuales también son conocidos como videos en formato circular, ¿Quieres aprender a utilizar el referido modo? Desde Depor lo explicaremos de inmediato.

El modo manos libres, como su propio nombre lo indica, te ayudará a grabar mensajes de video de una manera más cómoda para que obtengas los mejores resultados visuales, significa que no será necesario pulsar el clásico botón rojo para iniciar una grabación, incluso podrás pausarla y cambiar a la cámara trasera o delantera.

Antes de comenzar, es importante aclarar que se trata de una característica nativa de la aplicación, quiere decir que no será necesario descargar aplicaciones adicionales o programas modificados como WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc. Aclarando el punto, toma nota y sigue cada uno de los pasos son omitir ninguno.

La guía para activar el modo manos libres cuando grabes un videomensaje de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación personal o grupal.

El siguiente paso es pulsar el ícono de la cámara que se ubica en el campo de texto.

Iniciará la grabación > desliza el botón verde hacia arriba para habilitar el modo manos libres .

. Cuando aparezca la animación del candado cerrado ya puedes dejar de pulsar.

Finalmente, elimina, pausa o comparte tu vídeo circular.

Recuerda que no existe una herramienta para reanudar la grabación, asimismo, esta solo dura un total de 60 segundos como máximo.