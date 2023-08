A través de WhatsApp te puedes comunicar con tus amigos, familiares, compañeros del trabajo y por supuesto con tu pareja, ¿Todos los días le envías el mismo saludo o despedida? sorpréndela con los nuevos “caracteres de amor” que se están haciendo muy populares por las diferentes redes sociales.

Son más de treinta fuentes diferentes con temática romántica, perfecta para saludar, despedirte o simplemente demostrar el amor que sientes por esa persona especial. Además, no tendrás que descargar aplicaciones adicionales o programas modificados, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.

Es necesario destacar que no vas a registrarte y menos agregar tarjetas de crédito o débito para obtener los “caracteres de amor”, son gratuitos y lo único que harás es copiar las fuentes de la página web “Oruro777” y pegarlas en el chat de tu pareja.

El truco para enviar los caracteres de amor a tu pareja por WhatsApp

Primero, desde el navegador de tu preferencia ingresa a la página “ Oruro777 ″, también puedes hacer clic aquí para que accedas al sitio web rápidamente.

″, también puedes hacer clic para que accedas al sitio web rápidamente. Ahora, ubícate en la sección denominada “Letras adornadas” (parte izquierda).

Aquí presiona sobre la opción “Letras con corazones”.

Te aparecerá un recuadro que dice: “ Escribe aquí ”.

”. Redacta el mensaje que le vas a enviar a tu pareja.

Automáticamente, en la parte inferior tendrás una lista extensa de fuentes románticas para tu pareja.

para tu pareja. Copia la que más te guste y abre WhatsApp .

. Finalmente, comparte el texto con él o ella.

Los motivos para no retirar la tarjeta SIM de tu celular en donde utilizas WhatsApp

Primero, te comentamos que tu cuenta de WhatsApp no se va a cerrar si expulsas el chip.

El primer inconveniente es que te vas a quedar sin conexión a internet (en caso navegues con los datos móviles).

Si WhatsApp se cae a nivel mundial estarás incomunicado, pues no vas a realizar o recibir las llamadas telefónicas o mensajes de texto.

La información de tus conversaciones personales y grupales también estarían en riesgo (incluyendo los archivos multimedia).

Si alguien con malas intenciones se apodera de la tarjeta SIM retirada podría robar tu cuenta.

Solo debe insertar el chip en otro celular y registrarse en WhatsApp, ¿Es posible? Sí, porque le llegará el código de verificación.