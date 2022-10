Son muchas las funciones que permiten los iPhone, como mostrar las notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo de este dispositivo móvil, por lo que no es necesario entrar en la app para leer las conversaciones de los chats.

No obstante, existen algunas personas que no están muy conformes con esta función, ya que al aparecer los textos cuando el smartphone no está desbloqueado, indicaría que cualquiera puede leerlos.

Ante este inconveniente, desde DEPOR te mostramos un truco que puedes aplicar de forma rápida en tu celular con iOS.

Cómo desactivar las notificaciones de WhatsApp en la pantalla bloqueo del iPhone

El primer paso que debes hacer es abrir la app Ajustes desde tu celular con iOS.

desde tu celular con iOS. Seguido, desplázate hacia abajo de la pantalla y dale a Notificaciones .

. Entre las opciones, elige Mostrar previsualizacione s.

s. Te aparecerán tres alternativas, elige Si está desbloqueado .

. Finalmente, cuando te lleguen mensajes de WhatsApp solo podrás leerlos cuando tu pantalla esté desbloqueada.

Tras seguir estos pasos, ya no tendrás que preocuparte de que tus amigos o familiares lean los mensajes que te lleguen en las notificaciones.

CÓMO SABER SI UN CONTACTO SUBIÓ UN ESTADO EN WHATSAPP

Son varias las maneras en las que WhatsApp te permite reconocer si un usuario ha subido un Estado en la app. Te explicamos cuáles son:

1. Círculo azul

Este color quiere decir que un usuario de iPhone acaba de subir un Estado en WhatsApp y todavía no viste.

2. Círculo verde

Al igual que en lo mencionado anteriormente, se refiere a las personas que subieron un Estado en WhatsApp, pero usan el sistema operativo Android.

3. Círculo gris

Si notas que hay algunos círculos de color gris alrededor de los perfiles, significa que ya viste los Estados. No obstante, puedes volver a verlos las veces que quieras dentro de las 24 horas que el usuario lo compartió.

4. Una parte del círculo gris

Si un usuario sube varios Estados, el círculo se dividirá en partes. Si ves una parte que tiene color gris, quiere decir que todavía te faltan ver algunas publicaciones.