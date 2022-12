WhatsApp no solo te permite chatear mediante conversaciones personales, también te ofrece la posibilidad de interactuar en los grupos que tienen varios integrantes, aunque estos son muy útiles para enviarle un mismo mensaje a varias personas de manera simultánea, a veces se convierten en un verdadero fastidio cuando los miembros no dejan de compartir textos, fotos, videos, etc.

Resulta demasiado frustrante si los integrantes de un grupo empiezan a enviar demasiados mensajes o archivos multimedia, no solo por las constante notificaciones o vibraciones que emiten los celulares, sino porque perjudican al espacio de almacenamiento de tu dispositivo móvil. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos un sencillo truco para silenciar por completo una conversación grupal que administras.

Es necesario destacar que el grupo no será silenciado para siempre, eso dependerá del administrador, él tiene todo el poder de revocar la referida herramienta, sin embargo, no se recomienda mantenerlo inactivo por mucho tiempo porque los miembros se podrían salir.

La guía para evitar que sigan enviando mensajes en un grupo de WhatsApp

Recuerda que para realizar este truco no será necesario descargar aplicaciones de terceros, la función es nativa de la propia aplicación de mensajería instantánea. Sigue los pasos:

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación grupal en donde tú seas el administrador.

El siguiente paso es presionar en el nombre del chat.

Se desplegarán las configuraciones del mismo. Desplázate hacia abajo y oprime sobre el apartado que dice “Ajustes del grupo”.

Aquí toca la opción denominada “Enviar mensajes”.

Finalmente, selecciona “Solo administradores”.

Estas son las nuevas funciones que WhatsApp anunció en la última semana