El servicio de mensajería rápida más importante de todo el mundo, hablamos de WhatsApp, se caracteriza por ofrecerle a los usuarios diferentes funciones de seguridad y privacidad, las cuales se encargan de proteger la información que almacenan en sus cuentas, por ello, la referida plataforma creó el cifrado de extremo a un extremo, una herramienta para que solo tú y la persona con quien chateas sean los únicos capaces de leer, ver o escuchar todo lo que se envían, esto también incluye para las llamadas, videollamadas e incluso estados.

Al momento de descargar e instalar WhatsApp por primera vez en tu teléfono inteligente, la aplicación te pide aceptar sus términos y condiciones, los cuales no debes incumplir porque podrían suspender tu cuenta de forma temporal o permanente, por ejemplo: para evitar esto no tienes que utilizar versiones externas o programas APK como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Algunos usuarios suben contenido inapropiado en sus “estados” que van en contra de las políticas de WhatsApp, sin embargo, la app no puede fiscalizar este tipo de publicaciones por el cifrado de extremo a extremo, así que desarrollaron un nuevo botón para “Reportar” las historias que consideres ofensivas, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

¿Cómo reportar estados en WhatsApp?

Antes de comenzar, es necesario resaltar que para “reportar” un estado necesitas descargar la versión Beta de WhatsApp en tu dispositivo iOS, ya que por el momento la herramienta se está probando en dicho programa y en la Beta de WhatsApp Desktop para Windows.

Tras obtener la Beta, abre WhatsApp .

. Ahora, presiona sobre la pestaña que dice “Estados”.

Observa las historias y si en caso miras un video o imagen que incumple con los términos la aplicación, oprime en el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Reportar”.

Finalmente, el equipo de WhatsApp empezará la investigación para determinar si realmente el usuario merece ser sancionado.

Recuerda que los reportes no son notificados, significa que se realizan de manera anónima.

¿Cómo ser beta tester de WhatsApp en iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

Ahora deberías ser redirigido de nuevo a TestFlight.

Pulsa Aceptar para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

Recuerda que cada vez que ingreses a la beta de WhatsApp, es posible que demore en descarga la última versión.

¿Por qué debes borrar la memoria caché de WhatsApp?