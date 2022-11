La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, hablamos de WhatsApp, no solo te permite compartir textos, sino también archivos multimedia como: fotos, videos, documentos, etc., además, esta plataforma cuenta con diferentes trucos y secretos que muchos usuarios no conocen, por ejemplo: la herramienta para saber qué dicen las notas de voz que recibiste sin la necesidad de reproducirlas. ¿Crees que no se puede? desde Depor te explicaremos cómo hacerlo, solo debes transformar el contenido del audio a palabras.

¿Cómo convertir un audio de WhatsApp a texto?

Primero, es necesario destacar que para realizar este truco será necesario descargar una aplicación de terceros.

Entra a la Google Play Store de Android y descargar la aplicación “Transcriber para WhatsApp”, para obtenerla rápidamente haz clic en el siguiente enlace .

. Ábrela y otórgale todos los permisos correspondientes.

Ahora, entra a WhatsApp y accede al chat donde te enviaron el audio, de inmediato púlsalo y presiona el ícono de los tres puntos > “Compartir”.

y accede al chat donde te enviaron el audio, de inmediato púlsalo y presiona el ícono de los tres puntos > “Compartir”. Selecciona la aplicación “Transcriber para WhatsApp”.

El programa escuchará la nota de voz en silencio y lo transcribirá.

Listo, así podrás leer el contenido del mensaje de audio sin la necesidad reproducirlo.

Lo bueno es que es tan preciso que no volverás a intentarlo y ni siquiera aparecerá el visto.

