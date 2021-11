Este viernes 26 de noviembre se celebra en diferentes partes del mundo el conocido Black Friday, pues ahora mismo, millones de personas se encuentran aprovechando los increíbles descuentos que vienen ofreciendo las tiendas por departamento y centros comerciales; sin embargo, debes tener mucho cuidado, ya que se están realizando masivas compras electrónicas y podrías ser víctima de las modalidades de robo online por parte de los ciberdelincuentes. Hoy te explicaremos cómo saber si alguien quiere estafarte por WhatsApp en este día que da inicio a la temporada de compras por Navidad y Año Nuevo.

El Black Friday no solo es un evento que despierta el interés de los compradores, sino también de los ciberdelincuentes que están al acecho para encontrar a su víctima ideal. El método más común, es que los estafadores acostumbran a suplantar la identidad de Amazon para hacerte creer que la compañía está regalando productos de todo tipo por el Viernes Negro, algo que jamás ocurriría y de ser posible tendrías que corroborar siempre en su página oficial.

CÓMO SABER SI QUIEREN ESTAFARME POR WHATSAPP

¿Cómo funciona? es simple, un amigo o conocido tuyo, que también cayó en este cuento, te envía un mensaje por WhatsApp que promete regalarte un producto por Navidad, este texto también incluye un enlace, el cual te dirige a una ficticia página de Amazon en donde tendrás que llenar ciertos datos personales como: tus nombres completos, el número de tu documento de identidad, número de teléfono celular y correo electrónico, algunas veces hasta te piden información bancaria para “depositarte dinero”, informó ESET Latinoamérica.

Luego de completar estos datos te pedirán como último e indispensable requisito, instalar una aplicación de dudosa procedencia, asimismo, te dejan en claro que de no hacerlo no te otorgarán nada. ¿Qué pasa si la instalo? si llegas a este punto, no hay marcha atrás, pues de una app que trae consigo un virus malware, capaz de comprometer tu información personal y datos bancarios.

Recomendaciones

Inmediatamente cerrar sesión en todas tus cuentas bancarias y redes sociales.

En casos extremos formatear el equipo móvil.

Eliminar mensajes spam que incluye el virus.

No abrir otro link de dudosa procedencia.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.