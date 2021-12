A través de WhatsApp no solo puedes enviar mensajes de texto, sino también diferentes archivos multimedia como: fotos, videos, audios, documentos Word, Excel, PDF, etc. Muchas veces algunos contactos no suelen responder las conversaciones, ya sea porque su bandeja de chats está saturada o porque simplemente evitó hablar contigo, por ello, hoy te enseñaremos un sencillo truco para saber por cuánto tiempo te dejaron en visto.

Aunque pueda parecer chistoso esta información es muy útil en diferentes casos, por ejemplo: si mediante WhatsApp has enviado un documento importante del trabajo y no te respondieron a tiempo, con este truco tendrás un sólido sustento para demostrar que no ha sido tu culpa.

Cómo se recuerda, existen tres tipos de situaciones al momento de enviar un mensaje por WhatsApp: en la primera, la app te muestra un solo check, esto indica que tu mensaje ha sido enviado pero no recibido por el otro usuario; en la segunda, aparecen dos checks, significa que tu contacto ha recibido el mensaje pero aún no lo responde; y en la tercera, los dos checks de color azul, quiere decir que han leído tu mensaje y lo ignoraron por completo.

CÓMO SABER POR CUÁNTO TIEMPO TE DEJARON EN VISTO

Antes de empezar, si el otro contacto tiene configurada su cuenta para que no aparezca está información, será imposible que sepas hace cuánto tiempo te dejaron en visto.

Sabiendo esto, abre WhatsApp e ingresa a una conversación personal o grupal.

e ingresa a una conversación personal o grupal. Luego, pulsa por unos segundos sobre el mensaje que enviaste hasta que se muestre sombreado. Tiene que ser el mensaje que te dejaron en visto.

En la parte superior derecha te saldrá el ícono de los tres puntos verticales, tócalos.

Se desplegarán dos opciones: ‘Info.’ y ‘Copiar’, elige la primera.

Si el mensaje es un texto aparecerán las opciones ‘Entregado’ y ‘Leído’, en el segundo sabrás la fecha y hora en la que vieron tu mensaje por última vez.

Por otra parte, si has enviado un mensaje de voz, saldrá una opción adicional que es ‘Reproducido’.

Cómo ocultar la palabra ‘escribiendo’ en WhatsApp

Uno de los trucos bastante conocidos y que no pasa de moda es poder activar el ‘modo avión’ cuando quieres escribir un mensaje de WhatsApp . De esa manera nunca aparecerá ‘escribiendo’ en la parte superior. Para lograrlo, solo deberás bajar la barra de notificaciones, presionar sobre el ‘modo avión’ y luego abrir WhatsApp para redactar el texto. Finalmente desactiva el ‘modo avión y envía el mensaje.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.