Actualmente, WhatsApp ya sobrepasa los 4 mil millones de usuarios, una cifra que logró acumular por diferentes partes del mundo y se estima que siga en ascenso, sin embargo, la referida aplicación de mensajería instantánea no se encuentra disponible en todos los países, este es el caso de China, territorio asiático en donde su uso está totalmente prohibido, ¿Por qué motivo? es algo que desde Depor te explicaremos a continuación. Toma nota.

Las razones no son personales, no es que a las autoridades chinas no les agrade Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, de hecho han prohibido hasta el uso de TikTok, una aplicación de videos cortos que se creó en ese país y pertenece a la compañía ByteDance, pues los desarrolladores de esta empresa sí tienen el permiso para probarla, la censura solo aplica para el resto de los ciudadanos.

POR QUÉ CHINA HA PROHIBIDO EL USO DE WHATSAPP

En China no es posible chatear por WhatsApp ni con la ayuda de una VPN (Red Privada Virtual), la cual te ofrece una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet, destacó el portal tecnológico “La Sexta”.

Es importante aclarar que en el año 2017, WhatsApp sí se podía utilizar en China, todo cambio tras aumentar las restricciones que se comparten por internet y cuando se implementó el “Gran Cortafuegos” o “Proyecto Escudo Dorado”, un mecanismo de ciberseguridad e iniciativa que supone la censura y vigilancia de Internet a cargo del Ministerio de Seguridad Pública de la Republica Popular China.

Seguro te estarás preguntando, ¿Qué aplicación remplaza a WhatsApp? la app de mensajería de China es WeChat, y no solo sirve para enviar o recibir mensajes, sino que también es posible realizar llamadas, videollamadas y otras funciones para comunicarte con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo.

LA GUÍA PARA QUE APAREZCA LA LETRA “Ñ” EN EL TECLADO DE WHATSAPP

Descarga Gboard desde la Google Play Store de Android, si ya la tienes asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes.

desde la Google Play Store de Android, si ya la tienes asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes. Abre la app y aprieta el apartado que dice “Idiomas”.

El siguiente paso es acceder en la opción “Agregar teclado”, se ubica en la parte inferior.

Se desplegará un carrusel con varios teclados, escoge el keyboard denominado “ QWERTY (Ñ) ” y oprime en “Listo”.

” y oprime en “Listo”. Sal de Gboard e ingresa a WhatsApp .

. Entra a cualquier chat y presiona sobre el campo de texto para que se habilite el teclado.

Por último, vas a ver que la letra “Ñ” te aparece y ya no tendrás que pulsar la “N” para utilizarla.





