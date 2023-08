Tu cuenta de WhatsApp es una fuente de información muy importante que no te gustaría exponer con terceras personas. La mayoría de usuarios no solo utiliza el referido servicio de mensajería instantánea para chatear con sus amigos, familiares o compañeros del trabajo, también acostumbran a crear un bloc de notas personal en donde apuntan correos electrónicos, contraseñas, envían imágenes de sus tarjetas de crédito o débito, etc.

Aunque la app de Meta destaca por su seguridad, sobre todo ahora con la verificación en dos pasos y el desbloqueo de chats con patrón de seguridad o huella dactilar, tu copia de respaldo no se encuentra cifrada y Google Drive (en donde se almacena) podría tener acceso a la misma si no la encriptas, ¿Quieres saber cómo hacerlo? es algo que desde Depor te explicaré a de inmediato.

¿Qué es la copia de seguridad y el cifrado de extremo a extremo? como lo dijimos anteriormente, el primero es una copia de respaldo de todos tus datos, ya sean textuales, fotos, videos, audios, etc., sirve para conservar tus mensajes y archivos multimedia cuando quieras cambiar de teléfono inteligente; por otra parte, el segundo es una función que se encarga de encriptar toda la información que envías y recibes a través WhatsApp, ni siquiera la propia aplicación podrá acceder a este contenido de carácter privado.

El cifrado llegó a WhatsApp en el año 2016, este aplica “automáticamente” para los mensajes de texto y voz, archivos multimedia (fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc.), ubicaciones, actualizaciones de estado, llamadas y videollamadas; sin embargo, la copia de seguridad no era compatible con la encriptación hasta la publicación de una actualización que se presentó el año pasado, aquí la incluyeron aunque con una pequeña diferencia, se tenía que activar de manera manual.

Cómo proteger las copias de seguridad de WhatsApp con el cifrado

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime en “Ajustes” > “Chats”.

Desplázate hacia abajo y toca la sección denominada “Copia de seguridad”.

Previamente debes haber colocado tu correo electrónico, caso contrario aprieta en “Cuenta de Google” > “Añadir cuenta”.

Retrocede un paso y accede al apartado “Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo” > aprieta en “Activar” > “Crear contraseña”.

Agrega una clave que contenga 6 caracteres y una letra (apunta la contraseña porque la pedirán si cambias de teléfono) > dale a “Siguiente”.

La app te preguntará si deseas crear una copia de seguridad cifrada, pulsa en “Crear”.

Listo, desde ahora las copias de respaldo estarán encriptadas.

Los motivos para no retirar la tarjeta SIM de tu celular en donde utilizas WhatsApp

Primero, te comentamos que tu cuenta de WhatsApp no se va a cerrar si expulsas el chip.

El primer inconveniente es que te vas a quedar sin conexión a internet (en caso navegues con los datos móviles).

Si WhatsApp se cae a nivel mundial estarás incomunicado, pues no vas a realizar o recibir las llamadas telefónicas o mensajes de texto.

La información de tus conversaciones personales y grupales también estarían en riesgo (incluyendo los archivos multimedia).

Si alguien con malas intenciones se apodera de la tarjeta SIM retirada podría robar tu cuenta.

Solo debe insertar el chip en otro celular y registrarse en WhatsApp, ¿Es posible? Sí, porque le llegará el código de verificación.