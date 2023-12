WhatsApp continúa añadiendo diversas opciones. En la actualidad ya son varias las personas que han descargado la última versión y se han encontrado con la inteligencia artificial, además de la pestaña Novedades y un nuevo ícono que es el de “Listas de difusión”.

Ahora varios usuarios se han enamorado de una función que casi no existe en WhatsApp : se trata del “modo iPhone”. ¿Cómo es que logro obtener esa herramienta? Pues es bastante sencilla obtenerla, pero para ello deberás descargar un APK.

No existe otra restricción y es totalmente gratis, de modo que no tengas que pagar por gusto, además no existe publicidad en ella, así que despreocúpate.

Cómo activar el “modo iPhone” de WhatsApp en tu celular Android