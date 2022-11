Que nunca más te malogren los días libres. WhatsApp está actualizando su aplicación y añadiendo una serie de novedades como es el caso del “modo vacaciones” ¿Cómo puedo activarlo? Pues es bastante sencillo.

¿Cómo activar el “modo vacaciones” en WhatsApp?

Lo primero que debes de saber es que esta opción está presente en WhatApp de los iPhone y los celulares Android.

Solo deberás ir a los Ajustes, luego a Chats.

Allí debes seleccionar “Mantener todos archivados”.

Ahora regresa a la pantalla principal de tu celular.

Silencia a tu jefe o a tus compañeros del trabajo.

Tras ello archiva esas conversaciones.

Con ello ya verás esas conversaciones de WhatsApp que terminan por estresarte en temporada de vacaciones.

De esta manera podrás activar el "modo vacaciones" en tus conversaciones de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Se dice que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción “para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 AM, la app no te permitirá hacerlo, el detalle es que se dice equivocadamente que al cambiar la hora de tu móvil a las 11:08 AM o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción “Para todos”, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real.