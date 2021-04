Miles usan WhatsApp para atender a los clientes de sus negocios. Para eso existe la versión WhatsApp Business que ofrece más herramientas para que seas administrador de tu propio grupo; la mejor manera de atender los reclamos y las consultas de tus clientes más fidelizados.

No obstante, WhatsApp Business no cuenta con una de las funciones más solicitadas por los emprendedores: las respuestas automáticas. WhatsApp, por lo tanto, no ofrece las mismas ventajas que Discord, que sí permite crear respuestas automáticas, bots y salas de chat para una mejor organización de las consultas de los clientes.

¿Qué hacer? ¿Habrá que migrar de WhatsApp y perder nuestra base de datos? Por suerte, hay una aplicación de terceros que permite añadir la función de respuestas automáticas al servicio de mensajería instantánea. La app se llama WhatsAuto y funciona tanto para WhatsApp como en Instagram, Twitter, Messenger y LinkedIn.

Si bien los mensajes automáticos pueden resultar fríos y sin carisma, sirven bastante a la hora de administrar a los clientes las 24 horas del día. También ayuda a filtrarlos si sabes ordenar las respuestas del sistema y así ofrecerles el servicio o producto que desean.

WHATSAPP | Guía de instalación

Para activar las respuestas automáticas en WhatsApp deberás descargar WhatsAuto (la aplicación es gratuita) y dar el permiso de vincularse con WhatsApp.

Después, podrás elegir el mensaje que quieras para que sea enviado como respuesta automática. Las notificaciones de mensajes que recibirás llegarán a tu teléfono para un mayor control.

También puedes editar los mensajes y seleccionar quiénes los recibirán. Así puedes crear mensajes de bienvenida para anticipar lo que pedirá el clientes o consultarle cuál su duda respecto al servicio que ofreces. Ahora sí atiende a tus clientes con todas las facilidades.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.