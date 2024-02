Algunas páginas de internet te piden un número telefónico cuando solicitas la información de un producto o servicio, esto con el objetivo de que un asesor comercial se contacte contigo a través de WhatsApp Messenger, sin embargo, evita registrarte en demasiados sitios web porque podría llegarte ofertas y promociones a cada instante, ¿Que debes hacer con el contenido spam? En Depor te brindaremos los detalles de inmediato.

Resulta frustrante que una persona te siga ofreciendo algo a pesar de haberle dicho que no te encuentras interesado, a este tipo de contenido se le considera como mensaje no deseado, spam o publicidad. Es fácil detectarlo y te recomendamos bloquearlo para que no te siga en escribiendo.

Cuando bloqueas a una persona o cuenta empresa también existe la posibilidad de que te hable por otro número telefónico, no queda otra alternativa que repetir la misma acción con cada persona desconocida que se quiera comunicar contigo.

Esto debes hacer cuando recibes mensajes spam en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

Busca y pulsa por unos segundos sobre el chat que te envía el contenido spam.

Se habilitarán unas herramientas en la parte superior.

Presiona el ícono de los tres puntos.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “ Bloquear ”.

”. Es tu elección si decides reportar al usuario por enviarte mensajes no deseados.

al usuario por enviarte mensajes no deseados. Finalmente, confirma la acción de bloqueo y esa persona nunca más te volverá a escribir.