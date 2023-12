WhatsApp sigue sorprendiendo a varias personas. En la actualidad puedes mandar mensajes con videos circulares y hasta documentos con un peso no mayor a 2 GB. Incluso puedes poner en práctica los chats de voz. ¿Qué sucede si quiero bloquear a alguien antes de que te hable?

El truco no necesita de ninguna APK o aplicación no oficial, solamente deberás contar con la última versión para Android y iPhone de WhatsApp. Recuerda que usualmente las apps de terceros tienden a robar parte de tu información e incluso algunas no están protegidas con el cifrado de extremo a extremo.

El tutorial es bastante fácil de realizar así que aquí te damos todos los pasos para que puedas realizarlo de inmediato desde tu celular.

Cómo bloquear a alguien antes de que te hable en WhatsApp