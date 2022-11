¿Te has quedado sin celular en los últimos días producto de un robo? Pues no eres la única persona. Sin embargo, a veces nos preocupamos no solo por recuperar nuestra linea, sino también por bloquear tus conversaciones de WhatsApp . ¿Cómo lo hago?

¿Cómo bloquear tus chats de WhatsApp si te robaron el celular?

Recuerda que este método cerrará tu cuenta del celular robado.

Lo primero será tener nuevamente tu SIM activa: puede ser en tu nuevo smartphone o el de tu amigo.

Ahora descarga WhatsApp y digita tu número.

Posteriormente se te enviará un código de seguridad para evitar que otras personas ingresen a WhatsApp desde tu teléfono anterior.

Cuando lo recibas, volverás a descargar todos los archivos que se guardaron desde la última copia de seguridad.

Automáticamente se cerrará tu cuenta de WhatsApp en el smartphone perdido o robado.

