Todo lo que compartes por WhatsApp, ya sean mensajes textuales o archivos multimedia, se encuentra protegido automáticamente con el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad para que nadie (ni siquiera el aplicativo) tenga acceso a la información de tus conversaciones personales, grupales, publicación de estados, llamadas y videollamadas.

Lo mismo no sucede con las copias de seguridad, estas no se encuentran encriptadas, así que debes activar su cifrado de manera manual a través de las configuraciones. Cuando lo haces te piden crear una contraseña que no debes compartir con nadie, ya que si eres víctima de la ciberdelincuencia podrían restaurar la referida copia de respaldo en otro celular, ¿Te gustaría cambiarla si sospechas que alguien más la conoce? en Depor lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, recomendamos que no desactives el cifrado de punto a punto para las copias de seguridad, es cierto que parece una función problemática, no obstante, ayuda mucho en la protección de tus datos personales porque solo tú serás capaz de restaurar la información.

Los pasos para cambiar la contraseña de tu copia de seguridad en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a los “Ajustes”.

Luego, presiona sobre el apartado “Chats”.

Desplázate hacia abajo y oprime en “Copia de seguridad”.

Toca la opción “Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo” > “ Cambiar contraseña ” > te pedirán que agregues la contraseña actual, por supuesto.

” > te pedirán que agregues la contraseña actual, por supuesto. Cuando ingreses la correcta escribe la nueva contraseña (no olvides apuntarla) > pulsa en “Siguiente”.

Finalmente, espera que termine el proceso de actualización y dale a “Ok”.

Cómo descargar la versión beta de WhatsApp para Android

Para descargar WhatsApp beta para Android tiene que ingresar a la Google Play Store de Android.

beta para Android tiene que ingresar a la Google Play Store de Android. Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp” > accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.