Tras un largo tiempo de no haberlo hecho, por fin, WhatsApp se animó a lanzar una nueva función para las videollamadas: se trata de la herramienta con la que podrás modificar el fondo de tus videollamadas. Si bien Zoom, Microsoft, Apple y otras plataformas ya la tienen, la app de Meta ha decidido lanzar esta herramienta a pedido de muchos usuarios.

Es por esa razón que si aún no lo has probado, no te preocupes porque hoy te brindaré todos los detalles sobre cómo activarla y así sorprender a todos tus amigos en WhatsApp. De seguro uno de ellos te preguntará cómo lo hiciste. Así que manos a la obra.

1. Lo primero que tienes que contar será con la más reciente actualización de WhatsApp. Para ello ingresa a Google Play o iOS Store y chequea si es que ya cuentas con la última versión. En caso de que no sea así, solo presiona el botón de “Actualizar”.

WHATSAPP | Solo tienes que pulsar el ícono de la varita mágica. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

2. A continuación abre WhatsApp y realiza una videollamada a tu amigo o que él/ella te lo haga a ti. Cuando lo hayas hecho, aparecerá en la esquina superior un botón o símbolo de varita mágica. Solo deberás presionarlo.

WHATSAPP | Elige "Fondos" y empezará a modificarse tu background. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

3. En la zona baja aparecerá, en su defecto, Filtros y Fondos. Pulsa sobre el primero y elige el fondo de videollamada que más te guste. Es posible que no cargue a la primera, por lo que debes intentar con otro.

Con ello ya podrás contar con los fondos de pantalla en tus videollamadas de WhatsApp. De momento solo se está probando en la versión Beta, por lo que es mejor que conozcas los pasos a fin de obtenerlo y lo habilites de inmediato.

Dirígete a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y busca la aplicación llamada Beta Maniac . Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google.

Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google. Una vez que lo hayas descargado, tienes que loguearte con tu cuenta de Google. Esto es para que recibas notificaciones cuando se abran vacantes en WhatsApp Beta .

. Ahora solo tienes que buscar WhatsApp y allí aparecerá un nuevo botón para ser desarrollador. En caso no esté abierta la Beta, se te informará con una alerta. Usualmente, esta habilita más espacio en la madrugada, así que atento.

