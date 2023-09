Como cada 21 de septiembre las “Flores Amarillas” se vuelven tendencia no solo en las redes sociales, sino también en WhatsApp . Por si no lo sabías, existen no solo emojis de ramos de ese color en la app, sino también colocarlo como ícono en la app.

Si bien esto nació como parte de una canción de la novela argentina Floricienta, se ha expandido tanto en Latinoamérica que varios quieren compartir las flores amarillas, ya sean virtuales, a través de una pegatina en WhatsApp , o físicas.

Para que no te quedes con las ganas, hoy te enseñamos el truco para poder cambiar el ícono de la app de Meta en las famosas “Flores amarillas”.

Cómo cambiar el ícono de WhatsApp en “Flores amarillas”.

Lo primero que debes hacer será descargar la aplicación Nova Launcher desde Google Play.

Cuando lo logres, simplemente debes definirla a tu manera, es decir, eligiendo el color de fondo, el estilo de los íconos, entre otros.

Cuando esté todo definido, verás que la pantalla de tu celular ha cambiado.

Ahora busca en tu navegador favorito una imagen de las famosas “Flores amarillas”.

Lo recomendable será que sean en transparente y en PNG.

WHATSAPP | De esta manera se ponen las famosas "Flores amarillas" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora pulsa el ícono de WhatsApp, dale en Editar, tras ello uevamente selecciona el logo de la app.

Abre Aplicaciones, Fotos y selecciona la imagen en PNG de las “Flores amarillas” que descargaste.

Define su tamaño y listo. Solo dale en “Ok” y podrás obtener las preciadas flores en WhatsApp.

Recuerda que para poder contactarte con WhatsApp en caso te hayan bloqueado o simplemente tengas un problema con tu dispositivo puedes utilizar este enlace.