¿Te ha pasado que se cambió el idioma del teclado de WhatsApp u otra aplicación de comunicación? Es bastante normal que esto suceda si estamos jugando con las opciones de configuración de Gboard.

Recuerda que los móviles cuentan con diferentes teclados pero lo normal es que tu celular Android cuenta con el teclado oficial del sistema operativo llamado Gboard. Si no lo tienes, puedes descargarlo en Google Play.

Deberás colocarlo como teclado predeterminado antes de realizar los cambios en el panes de configuración. En caso ya lo tengas y hayas cambiado el idioma por casualidad solo debes seguir estos pasos para revertir los cambios.

¿Cómo cambiar el idioma del teclado Gboard?

Ingresa a un chat cualquiera (WhatsApp u otra app). En la parte inferior, encuentra el botón del globo o la esfera. Al presionarlo te dará algunas opciones predeterminadas de cambio de idioma (español o inglés). Si no aparece el idioma al que deseas cambiar debes presionar ‘Ajustes de idioma’. Podría añadir un teclado en la parte de abajo.

Así de sencillo. Recuerda que puedes presionar los tres puntos en la parte superior del teclado para acceder a diferentes herramientas que te ofrece el teclado de Google. Inclusive podrás cambiar el tema del teclado.

WhatsApp: ¿cómo cambiar el idioma del teclado? Paso a paso en el teclado de Android. (Foto: captura)

Así puedes usar WhatsApp sin conexión a internet

Hoy te enseñaremos cómo usar WhatsApp sin conexión a Internet. Telegram se ha consolidado como la plataforma para chatear más descargada en todo el mundo durante enero, desplazando a WhatsApp del trono. Sin embargo, existen una serie de trucos que poco a poco se irán implementando en la app. ¿Sabes que puedes usar la aplicación sin necesidad de utilizar internet?

En la actualidad WhatsApp está realizando cambios para poder no solo editar, en un futuro, tus textos, sino además emplear las videollamadas y llamadas utilizando la plataforma web.

Pero no solo eso, según WABeta Info , muy pronto podrás realizar WhatsApp sin necesidad de tener internet en tu dispositivo móvil principal o en el que usas a diario la app. ¿Qué debo hacer?

¿Cómo se hace? Aquí te mencionaremos todos los trucos. De momento la herramienta solo se encuentra en aquellos usuarios que utilizan la versión beta del aplicativo.

CÓMO USAR WHATSAPP SIN INTERNET

Tal como menciona la citada fuente, WhatsApp podrá ser usado sin internet en unas cuántas semanas, pero eso solamente se empleará a través de una serie de requisitos.

Por ejemplo, si quieres usar WhatsApp Web , no es necesario que tu dispositivo móvil principal cuente con conexión a internet. Incluso, cuando te conectes a la PC, los mensajes que no has recibido por falta de datos, llegarán sin problemas.

Asimismo, WABeta Info indica que también esto funcionará cuando inicies sesión en otros celulares. De tal forma que, cuando loguees tu cuenta mediante el código QR en otro terminal con internet, recibirás todos los textos y alertas automáticamente.

Esto solo lo pueden probar pocas personas quienes tienen instalada la versión beta de WhatsApp en su celular. La última actualización 2.21.30.16. trae todas estas novedades.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte. También puedes bloquear tu cuenta en caso ya no la uses.