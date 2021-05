¿Te ha pasado que estas ocupado y te siguen escribiendo por WhatsApp? Quizás es una urgencia y no puedes contestar o simplemente deseas tomarte un respiro y avisar a tus contactos de que no puedes atender en ese instante. Pues debes saber que existe una herramienta para programar mensajes automáticos.

En caso de que manejes una cuenta corporativa de Facebook y tengas una tienda online quizás ya han programado uno de estos mensajes automáticos. Cuando un usuario te habla, se envía una respuesta con el contenido que quieras.

Pues en WhatsApp también es posible realizar esta acción. A continuación te compartimos los pasos para programar un mensaje automático en el app.

Pasos para configurar un mensaje automático

Toca el ícono de más opciones > Herramientas para la empresa > Mensaje de ausencia. Activa Enviar mensaje de ausencia. Toca el mensaje para editarlo > OK. En Horario, toca y elige entre estas opciones:

Enviar siempre, para enviar el mensaje automático en todo momento.

Horario personalizado, para enviar el mensaje automático únicamente durante horarios específicos.

Fuera del horario comercial, para enviar el mensaje automático únicamente fuera del horario comercial. Esta opción solo está disponible si estableciste un horario comercial en tu perfil de empresa. En Destinatarios, selecciona una de estas opciones:

Todos, para enviar el mensaje automático a todas las personas que te escriban después del horario comercial.

Los que no están en la libreta de contactos, para enviar el mensaje automático a los números que no tengas guardados en la libreta de contactos.

Todos excepto a..., para enviar el mensaje automático a todos los números excepto a algunos seleccionados.

Solo enviar a..., para enviar el mensaje automático a determinados destinatarios. Toca Guardar.

Como puedes ver, se puede activar estos mensaje por horarios. Si eres un profesor privado o alguien que trabaja en horario de oficina, quizás te interese redactar un mensaje para las horas en las que no contestas.

WhatsApp: qué cambios aplicará la app a partir del 15 de mayo

A inicios del 2021 WhatsApp reveló un cambio en sus políticas de privacidad, hecho que generó rumores y hasta pánico y hasta cierto pánico, lo cual desencadenó que miles de usuarios migraran a apps como Telegram o Signal. Tras ello, la app postergó la fecha límite para aceptar las nuevas condiciones hasta el 15 de mayo. Pero, ¿Qué pasará desde de esa fecha? Aquí te lo contamos.

Según Andro4all, un portal especializado en tecnología, los usuarios que no acepten las nuevas políticas de seguridad de WhatsApp podrán seguir utilizando la aplicación de mensajería rápida. Sin embargo, habrán algunas limitaciones en cuanto a las funciones de la aplicación.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la app”, señala la app en su sitio web. Asimismo, podrás aceptar también las actualizaciones incluso después del 15 de mayo.

WhatsApp: qué está cambiando

Podrás hablar con más empresas por WhatsApp para comunicarte de manera más rápida y eficaz que por teléfono o correo electrónico. Esto es completamente opcional. Puedes enviar mensajes a empresas para hacer preguntas, realizar compras y obtener información.

para comunicarte de manera más rápida y eficaz que por teléfono o correo electrónico. Esto es completamente opcional. Puedes enviar mensajes a empresas para hacer preguntas, realizar compras y obtener información. WhatsApp proporcionará información más clara sobre la forma en que recopila, comparte y usan los datos. Los cambios en la Política de privacidad te proporcionan más detalles sobre la manera en que administran tu información.

WhatsApp: qué sigue igual