¿Qué son las copias de seguridad en WhatsApp Messenger? básicamente, son copias de respaldo que se almacenan en la nube (Google Drive), las cuales te permiten conservar toda la información de tu cuenta en caso pierdas o te roben el teléfono. Es así como restauras los datos de tus conversaciones (incluyendo mensajes y archivos multimedia) cuando abres tu cuenta en otro dispositivo móvil.

¿Piensas crear una copia de seguridad? antes de hacerlo, recuerda que esta aplicará en todos los chats personales y grupales, sin embrago, existe una manera de generar una copia de respaldo para una conversación específica, ¿Quieres saber cómo hacerlo? en Depor te explicaremos los pasos de inmediato.

No será necesario descargar programas alterados o modificados de WhatsApp, como la versión Plus, GB, Fouad, etc., para crear una copia de seguridad en un solo chat, tampoco vas a depender de aplicaciones externas. Aclarando el punto, sigue los pasos al pie de la letra.

Así puedes generar una copia de seguridad para un solo chat de WhatsApp

Primero, abre WhatsApp e ingresa a un chat personal o grupal.

e ingresa a un chat personal o grupal. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha > elige la opción “Más”.

El siguiente paso es tocar en “ Exportar Chat ” > selecciona cualquiera de las dos opciones: “Sin archivos” o “Incluir archivos”.

” > selecciona cualquiera de las dos opciones: “Sin archivos” o “Incluir archivos”. Aquí se abrirán las aplicaciones que vas a elegir para enviarte el documento de respaldo y los archivos.

En caso la conversación cuente con más de 30 archivos multimedia, no lo podrás compartir a uno de tus chats personales en WhatsApp (el límite es 2 GB), sin embargo, puedes hacerlo por Gmail, Google Drive o cualquier otro tipo de plataforma.

Listo, es así como crear una copia de seguridad para una sola conversación.

Cómo detectar un enlace peligroso en WhatsApp

No abras el enlace si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda.

si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda. Contacta a esa empresa por las redes sociales y verifica si es verdad o mentira.

Tampoco accedas al link si solicitan tus datos personales o información financiera (números de tarjetas, cuentas, contraseñas y otros).

No abras el enlace si viene de un usuario desconocido, recuerda que hay links de descarga automática, así podrían infectar tu dispositivo móvil con virus.

Otra forma de detectar enlaces falsos en WhatsApp es verificar la URL del enlace. Si la URL no pertenece a un sitio web que conoces o si contiene caracteres extraños, es probable que sea malicioso.