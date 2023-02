No cesan las actualizaciones de WhatsApp con el objetivo de consolidarse como la mejor aplicación de mensajería instantánea, por ejemplo: a través de la referida plataforma ya se puede enviar fotos y videos de única visualización; activar los mensajes temporales que se autodestruyen después de 24 horas, 7 días o tres meses; cambiar el idioma de la aplicación, etc., sin embargo, muchos usuarios no saben que ya es posible crear hasta dos listas de contactos para los estados totalmente diferentes, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato. Toma nota.

Anteriormente, WhatsApp solo te presentaba dos opciones de “privacidad de estados” y son las siguientes: “Mis contactos” y “Mis contactos excepto...”; con la primera, pueden ver tus historias todas las personas que tienes agregadas ; por otra parte, con la segunda seleccionas a un determinado grupo de amigos para que no vean tus estados, significa que los no escogidos sí los visualizarán ¿Cuál era el problema? que a veces querías publicar algo que para un específico número de usuarios y tenías que volver a configurar la segunda opción en reiteradas ocasiones.

Para que quede claro, supongamos que utilizas “Mis contactos excepto...” y tienes 200 usuarios agregados, de los cuales solo 100 pueden ver tus historias, pero, para tu próximo video, imagen o texto que vas a compartir, solo quieres que 20 vean el contenido, aquí deberás seleccionar a todos los contactos a excepción de los 20, algo que tomaría bastante tiempo, así que WhatsApp ha creado la función “Solo compartir con...”, de esta manera podrás crear dos listas de estados en cuestión de segundos.

El truco para crear dos listas de contactos de estados en WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, abre la aplicación y toca la pestaña de “Estados”.

El siguiente paso es presionar sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán dos opciones, oprime la que dice “Privacidad de estados”.

Aquí aprieta sobre el apartado “Mis contactos, excepto...” y selecciona a todos los usuarios que no quieres que vean tus estados , para conservar los cambios dale al ícono del check verde que se encuentra abajo a la derecha.

, para conservar los cambios dale al ícono del check verde que se encuentra abajo a la derecha. Luego, retrocede y haz clic en “Solo compartir con...”, aquí escoge a los contactos que sí deseas que vean tus estados , también dale al ícono del check verde para guardar los ajustes.

, también dale al ícono del check verde para guardar los ajustes. Finalmente, elige cuál de las dos listas utilizarás para tus próximos estados.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular