WhatsApp es un servicio de comunicación instantánea muy importante, se ha vuelto tan imprescindible en la vida de los usuarios que millones lo utilizan no solo para el ámbito social y familiar, sino también para el entorno laboral, por ejemplo: actualmente no es necesario compartir archivos multimedia por correo electrónico a través de Gmail o Hotmail, ya que lo puedes hacer hacer utilizando la referida plataforma de mensajería instantánea rápida.

Ha quedado claro que WhatsApp es un programa que posiblemente utilices a diario y en cualquier momento, así que en esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos un sencillo truco para que crees un acceso directo o atajo del aplicativo tras presionar dos veces sobre el botón físico de encender o apagar. Toma nota.

Es necesario resaltar que este atajo solo lo puedes crear en los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, por supuesto todo depende la marca, ya sea Samsung, Motorola, Xiaomi, etc., recuerda que el nombre de las opciones y el proceso varían ligeramente dependiendo de tu celular.

Los pasos para crear un atajo de WhatsApp en tu celular Android

Además, no solo podrás configurar que WhatsApp se abra presionando dos veces en el botón de power, es posible crear el mismo atajo con todas las aplicaciones que has descargado en tu smartphone. Nosotros recomendamos que selecciones la que más utilizas.

Primero, ingresa los “Ajustes” de tu celular Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona en el apartado que dice “Funciones avanzadas”.

El siguiente paso es buscar y tocar la opción denominada “Tecla lateral”.

Selecciona “Abrir aplicación”.

Se desplegará un listado con todas las apps instaladas en tu teléfono.

Finalmente, escoge WhatsApp. Listo, sal de las configuraciones y presiona en el botón de power dos veces.

¿Por qué no te llega el código de verificación de WhatsApp?

Por si no has recibido ningún código de verificación de WhatsApp, aquí te damos todos los detalles de por qué no ha sucedido:

Tu celular no tiene NanoSIM: A veces nos olvidamos de que el celular no tiene SIM card puesta, por ese motivo el código de verificación no llega por nada del mundo.

A veces nos olvidamos de que el celular no tiene SIM card puesta, por ese motivo el código de verificación no llega por nada del mundo. El número ya no funciona: Puede ocurrir que el número de celular que has puesto ya ha dejado de funcionar. Para eso deberás comunicarte con tu operador.

Puede ocurrir que el número de celular que has puesto ya ha dejado de funcionar. Para eso deberás comunicarte con tu operador. Puedes usar una llamada para recibir el código: A veces no llega el código de verificación debido a que lo has pedido demasiado. Para ello puedes usar las llamadas.

A veces no llega el código de verificación debido a que lo has pedido demasiado. Para ello puedes usar las llamadas. Reinicia tu celular: Si no llega el número de verificación, puedes reiniciar tu dispositivo para que nuevamente esté operativo.

Si no llega el número de verificación, puedes reiniciar tu dispositivo para que nuevamente esté operativo. Asegúrate de que la bandeja para la SIMCard esté bien puesta: También puede existir que la bandeja de la SimCard no está bien puesta y, como consecuencia, tampoco puedes recibir llamadas.

¿Qué hacer si tu número de WhatsApp se filtra por ciberdelincuentes?

En este tutorial te brindamos una amplia guía de qué es lo que debes hacer si tu número de WhatsApp fue expuesto por hackers y qué medidas tienes que realizar desde ya.