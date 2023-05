Al grano, ¿Qué son los canales de WhatsApp? se trata de una nueva herramienta con la que podrás crear y suscribirte a conversaciones especiales para conocer noticias o eventos de un tema en específico, así no tendrás que recurrir a otras plataformas cuando quieras acceder a la información que te interesa, por ejemplo: si eres un fanático del universo cinematográfico de Marvel, aquí te vas a enterar sobre las últimas películas en estreno, series, próximos lanzamientos, entrevistas a los actores, etc.

Es importante destacar que los canales no tendrán un límite de integrantes, por ello, tu número telefónico y nombre no serán visible si creas o formas parte de uno, así refuerzas la privacidad de tu información personal. Además, solo el administrador será capaz de compartir contenido, significa que los suscriptores no podrán responder ni enviar mensajes, informó el portal tecnológico WabetaInfo.

Aunque los canales recibirán una verificación de color verde, aún no se sabe cómo la solicitarán, ya que se trata de una herramienta en etapa de desarrollo y que por el momento se viene probando en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android; asimismo, se silenciarán y posiblemente se agregue un nuevo acceso directo.

Así puedes crear o unirte a un canal de WhatsApp

Primero, tienes que descargar WhatsApp Beta para los usuarios de Android, más adelante te diremos cómo obtenerlo.

para los usuarios de Android, más adelante te diremos cómo obtenerlo. Ahora, abre el aplicativo y presiona la pestaña denominada “Actualizaciones”.

Aquí te aparecerán dos secciones: “Estados” y “Canales”, la descripción de este último indica lo siguiente: “ Manténganse actualizado sobre los temas que le interesan. Los canales que siguen aparecerán aquí ”.

”. El siguiente paso es oprimir en “Buscar canales”.

La primera vez te saldrá una ventana de bienvenida a los “ Canales ”, en donde te informan lo siguiente: puedes tener seguidores ilimitados (si creas un canal); compartirás noticias y eventos (administradores); y si eres el creador o participante, nadie será capaz de ver tu número telefónico o nombre por un tema de privacidad. Toca sobre el botón que dice “Aceptar”.

”, en donde te informan lo siguiente: puedes tener seguidores ilimitados (si creas un canal); compartirás noticias y eventos (administradores); y si eres el creador o participante, nadie será capaz de ver tu número telefónico o nombre por un tema de privacidad. Toca sobre el botón que dice “Aceptar”. Empieza a encontrar y seguir canales que contengan los temas de tu preferencia.

Automáticamente se anclarán en la sección “Canales”, aquí mismo aprieta el ícono de los tres puntos arriba a la derecha.

Luego, pulsa en “Crear”, agrega una foto de perfil, nombre y descripción, cuando termines haz clic en “Crear canal”.

Finalmente, espera que tus seguidores se unan para que empieces a compartir contenido.

Vista previa de la función "Canales" de WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Cómo descargar la beta de WhatsApp para Android

Dirígete a la Google Play Store de Android.

En la barra de búsqueda escribe “ WhatsApp Messenger ” y toca sobre el primer resultado.

” y toca sobre el primer resultado. Desplázate hacia abajo.

Aquí verás la opción para convertirte en beta tester . Si no la ves, entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la ves, entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que se empiece a descargar el programa de prueba. No se trata de otra app, sino que cambiarás la versión estable a su fase beta.

