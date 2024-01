Cuando un desconocido obtiene tu número de celular y te agrega como contacto en su teléfono inteligente, cada vez que ingrese a WhatsApp Messenger podrá ver tu “Nombre” e “Info.” desde tu perfil, esto en caso hayas configurado en los ajustes de privacidad de tu cuenta para que las dos secciones se encuentren visibles a todo el público, ¿Te gustaría dejar vacíos los referidos espacios? En Depor te diremos cómo hacerlo de inmediato.

La mejor opción sería limitar ambos datos para “Tus contactos” o “Tus contactos excepto...”, pero muchos no saben qué información agregar en los referidos campos, por ello, vamos a enseñarte a dejarlos vacíos para que los usuarios desconocidos no vean absolutamente nada, es un método que ayudará a reforzar la privacidad de tu cuenta.

Antes de comenzar, es importante aclarar que no descargarás aplicaciones adicionales; además, no intentes borrar el contenido y guardarlo, pues te aparecerá el siguiente aviso: “Tu (”Nombre” o “Info.”) no puede quedar vacío”, lo mismo ocurrirá si creas espacios.

Los pasos para dejar en blanco tu info. y nombre de WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona en el siguiente enlace y pulsa por unos segundos sobre el recuadro en blanco > copia el contenido.

y pulsa por unos segundos sobre el recuadro en blanco > copia el contenido. Acabas de copiar unos caracteres transparentes o invisibles.

El siguiente paso acceder al aplicativo y oprimir en el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Aquí pulsa en “Ajustes” > y después aprieta tu foto de perfil (arriba a la izquierda).

Toca en “ Nombre ” y pega lo que copiaste anteriormente.

” y pega lo que copiaste anteriormente. Por último, haz lo mismo en el apartado “Info.”.