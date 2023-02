Es probable que te encuentres viendo los estados de WhatsApp de tus contactos y mientras vas deslizando hacia la derecha casualmente entras a la historia de una persona que querías evitar, sin duda es algo bastante incómodo. Para no pasar por este tipo de situaciones, desde Depor te enseñaremos a realizar una sencilla configuración sin la necesidad de descargar aplicaciones de terceros o APKs como WhatsApp Plus, GB o Fouad, los cuales son considerados como programas “no oficiales” según Meta.

Se trata de la función “Silenciar” de WhatsApp, muy útil para que no visualices los estados de ciertos compañeros del trabajo, amigos, familiares o ex pareja, de esta manera ya no te aparecerán en la sección “Recientes” y por lo tanto vas a deslizar el carrusel de historias sin temor a que te aparezca algo que no deseas ver. El truco funciona en la versión del aplicativo para los usuarios de iOS y Android.

La guía para ocultar los estados de algunos contactos en WhatsApp

Recuerda que no es necesario eliminar a un contacto para dejar de ver sus historias.

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o Apps Store de iOS.

Ahora, presiona sobre la pestaña de "Estados".

Te aparecerán todas las historias de tus contactos.

Pulsa por unos segundos sobre el estado de la persona que deseas ocultar.

Se desplegará una ventana energente que dice: " Las nuevas actualizaciones de estados de (nombre del usuario) ya no aparecerán en las actualizaciones recientes ", oprime en "Silenciar".

Desplázate hacia el final y se habrá habilitado una nueva sección denominada "Silenciados".

Aquí puedes revertir la acción.

