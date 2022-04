Han pasado varios meses y WhatsApp todavía no publica novedades acerca del “modo vacaciones”, una función destinada para que no te distraigan las notificaciones y mensajes de ciertos chats individuales o grupales mientras te encuentras de vacaciones; sin embargo, los dispositivos móviles con sistema operativo Android cuentan con una herramienta que te dejará disfrutar de tus días libres sin que nadie te moleste por temas laborales, esta consiste en desactivar temporalmente la cuenta de WhatsApp de tu trabajo. Desde Mag te enseñaremos los pasos, así que toma nota.

Se trata de una forma alternativa que te permitirá desconectar la cuenta de WhatsApp de tu trabajo mientras estás de vacaciones o en tus días de descanso, no vas a desinstalar la aplicación, pues esto resulta ser tedioso porque al descargarla nuevamente tendrías que volver a registrar tu número y restaurar una copia de seguridad para no perder las conversaciones.

Es importante aclarar que no será necesario descargar aplicaciones externas, ya que los móviles con la versión de Android 10 o superiores, tienen la herramienta denominada “Modo concentración”, la misma que deshabilitará temporalmente tu cuenta sin perder los chats o mensajes que te han enviado desde que te desconectaste por completo.

CÓMO DESACTIVAR TU CUENTA DEL TRABAJO DE WHATSAPP

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu móvil Android.

El siguiente paso es buscar y presionar la opción “Bienestar digital y controles parentales”.

Ahora, ubica la pestaña “Modo Concentración” y accede al apartado “Tiempo de trabajo”.

Se abrirá una nueva ventana, toca sobre “Editar”.

Selecciona todas las aplicaciones excepto WhatsApp , luego haz clic en “Realizado”.

, luego haz clic en “Realizado”. Android te permitirá elegir el tiempo de duración que el aplicativo estará desactivado. Pueden ser 12 horas como máximo o hasta que decidas habilitarla.

Finalmente, aprieta en “Iniciar”.

Eso sería todo, el ícono de WhatsApp ahora estará de color plomo y por más que quieras ingresar no vas a poder. Un dato imprescindible a resaltar es que solamente vas a desactivar la app móvil, quiere decir que no recibirás notificaciones de mensajes, llamadas o videollamadas, no obstante, si tienes abierta la misma cuenta del trabajo en WhatsApp Desktop o Web, estas aún permanecerán abiertas, asegúrate de cerrar sesión en ambas versiones.

