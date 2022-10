La plataforma de mensajería instantánea número uno a nivel mundial, hablamos de WhatsApp, cuenta con un total de tres versiones que son las siguientes: la aplicación que se utiliza en los celulares; WhatsApp Web (exclusivo de los navegadores); y WhatsApp Desktop (el programa para las computadoras y portátiles), sin embargo, la app móvil es totalmente diferente en los dispositivos iOS y Android, incluso la primera tiene algunas funciones adicionales.

En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos un sencillo truco para que puedes utilizar la versión de “WhatsApp Estilo iPhone” en tu teléfono inteligente con sistema operativo Android, 100% gratis y sin anuncios que interrumpan tus conversaciones, llamadas o videollamadas en curso.

Antes de comenzar, es importante aclarar que no se trata de una aplicación, sino de un APK, ¿Cuál es la diferencia? que una app puedes descargarla a través de la Google Play Store, en cambio el APK tienes que instalarlo y actualizarlo manualmente, asimismo, este programa no es oficial de Meta, por lo que te podrían suspender la cuenta de forma temporal o permanente. No te asustes, no se han reportado muchos casos, solo asegúrate de desinstalar por completo la plataforma oficial de WhatsApp.

ASÍ PUEDES DESCARGAR E INSTALAR WHATSAPP ESTILO IPHONE EN TU MÓVIL ANDROID

Primero, crea una copia de seguridad de tu cuenta a través de WhatsApp Oficial (la de Meta).

(la de Meta). Ahora, procede a desinstalar el aplicativo.

El siguiente paso es descargar WhatsApp Estilo iPhone haciendo clic en el siguiente enlace >dale en “Descargar” > “Aceptar”.

haciendo clic en el siguiente >dale en “Descargar” > “Aceptar”. Toca el ícono de los tres puntos de tu navegador que están situados arriba a la derecha.

Entra a “Descargas” > presiona en “WhatsApp Estilo iPhone” > “Instalar”.

Ya se habrá ejecutado automáticamente, pero antes de abrirlo dale los permisos de tu celular. Para esto dirígete a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > “WhatsApp Estilo iPhone” > “Accesos” y concédele todos los permisos necesarios.

Retrocede un paso y oprime en la sección “Instalar aplicaciones desconocidas” > activa el interruptor “Permitir desde esta fuente”.

Finalmente, ingresa al APK y registra tu número de la forma tradicional.

CÓMO CONGELAR LA ÚLTIMA HORA DE CONEXIÓN DE WHATSAPP PLUS

Lo primero que tienes que saber es que esta opción solo se encuentra en WhatsApp normal.

Para poder obtener la última versión del APK de WhatsApp Plus es necesario que debas desinstalar WhatsApp normal.

Si quieres tener la última versión de WhatsApp Plus ingresa a este enlace .

. Una vez que hayas descargado el APK y colocado tu número de celular, ingresa a los ajustes de WhatsApp Plus.

Dirígete a Privacidad.

En ese instante observarás la pestaña de “Congelar última vez”.

De esa manera ninguno de tus amigos sabrá que estás “en línea”.

Asimismo, tampoco se mostrará cambio alguno en tu última hora de conexión.

Recuerda que si desactivas esa función, nuevamente tu hora de conectividad variará.

