Los celulares con sistema operativo Android tienen una importante función denominada “Dual Messenger”, ¿Para qué sirve? cuenta con la capacidad de duplicar programas como: WhatsApp, Facebook y Messenger, así podrás gestionar dos cuentas totalmente distintas en un mismo smartphone, ¿Te gustaría saber cómo eliminar la réplica de la referida aplicación de color verde? es algo que en Depor te enseñaremos de inmediato.

Parece increíble, pero “Dual Messenger” te permite administrar dos cuentas de WhatsApp con diferente número en un solo teléfono inteligente, sin duda resultaría muy estresante porque vas a recibir muchas notificaciones de tus chats personales o grupales, y aunque silencies ambas plataformas, no te libras de las llamadas o videollamadas.

Antes de comenzar, es necesario destacar no perderás la información de tus conversaciones, ya sea en la app de WhatsApp original o la que será eliminada (réplica), no obstante, te recomendamos hacer una copia de seguridad en la segunda, de lo contrario no volverás a recuperar tus mensajes y archivos multimedia.

Los pasos para eliminar la réplica de WhatsApp

Primero, entra a la réplica de WhatsApp y si en caso tienes una cuenta registrada, te recomendamos que realices una copia de seguridad.

Lo haces abriendo la segunda app (tiene un ícono de color naranja) > “Ajustes” > “Chats” > “Copia de seguridad” > “Guardar”.

Cuando termine el proceso, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono, lo ubicas con el ícono de un engranaje.

El siguiente paso es acceder al apartado que dice “Funciones avanzadas”.

Busca y presiona sobre la opción denominada “Dual Messenger”.

Desactiva el interruptor “ WhatsApp ”.

”. Te aparecerá una ventana emergente indicando que se desinstalará la segunda copia > oprime en “Desinstalar”.

Finalmente, vuelve a la sección de aplicaciones y la réplica habrá desaparecido.

Listado de celulares que no tendrán WhatsApp el 31 de agosto

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus