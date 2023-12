WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones más descargadas en terminales de todo el mundo. Mediante ella puedes configurar tu privacidad como desees, así como tener la opción para poder crear stickers con la inteligencia artificial, realizar llamadas y videollamadas gratuitas, etc.

Sin embargo, a algunas personas no les ha gustado por nada del mundo los Canales de WhatsApp, es por ello que hoy te ayudaremos a eliminarlos de la plataforma de Meta. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de descargar algún APK ni mucho menos usar WhatsApp Plus.

Solo debes seguir estos pasos que te enseñaremos a continuación. Recuerda actualizar siempre la aplicación en tu celular Android y iPhone.

Cómo eliminar los Canales de WhatsApp