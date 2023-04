Las copias de seguridad de WhatsApp son muy importantes para conservar la información que has enviado o recibido en todas tus conversaciones, pero no solo nos referimos a los mensajes textuales, sino también a los archivos multimedia, como por ejemplo: fotos, videos, audios, documentos, etc.

Es necesario destacar que esta función se encarga de restaurar todo el contenido de tus chats cuando decidas abrir tu cuenta en otro teléfono inteligente. Supongamos que hoy creas una copia de seguridad a las 6:00 p. m. en tu celular antiguo, y al día siguiente cambias de equipo a las 10:00 a. m., tus datos solamente se van a restaurar hasta la hora de la última copia de respaldo, así que lo ideal sería abrir tu cuenta en el otro equipo ni bien la hayas creado.

WhatsApp realiza una copia de seguridad diaria a las 2:00 a. m. y la almacena de forma automática en la nube (Google Drive), asimismo, ten en cuenta que estos archivos son muy pesados, por lo que crearlas genera un gran consumo de internet, algo que no te convendría si siempre te encuentras con los datos móviles activos, ¿Quieres evitar que la app de Meta cree copias de respaldo cuando estás conectado al internet de tu paquete de datos? es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato.

La guía para que WhatsApp no cree copias de seguridad con los datos móviles activados

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho (en Android); el engranaje abajo a la derecha (en iOS).

Toca sobre el apartado “Ajustes” > “Chats”

El siguiente paso es oprimir en la opción denominada “Copias de seguridad”.

Finalmente, desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor que dice: “Guardar usando datos móviles”.

Listo, así intentes guardar una copia manualmente, la app de Meta lo impedirá si no estás conectado a una red WiFi.

Por qué tus amigos o familiares no tienen una foto de perfil en WhatsApp

No te agregaron : algunas personas han configurado su cuenta de WhatsApp para que solo sus contactos vean su foto de perfil.

: algunas personas han configurado su cuenta de para que solo sus contactos vean su foto de perfil. Te eliminaron : en caso hayas visto la foto de perfil de tu contacto y luego de haber discutido con él o ella te percataste que desapareció su imagen, lo más probable es que te hayan eliminado.

: en caso hayas visto la foto de perfil de tu contacto y luego de haber discutido con él o ella te percataste que desapareció su imagen, lo más probable es que te hayan eliminado. Te bloquearon : en caso no puedas ver su foto de perfil, hora de última conexión, la etiqueta “En línea”, “Info.” o estados, es casi seguro que te hayan bloqueado. Te recomendamos que tú y alguien que conozca a ese usuario le envíen un mensaje al mismo tiempo, si a él le aparecen dos checks de color plomo y a ti uno, entonces sí te bloquearon.

: en caso no puedas ver su foto de perfil, hora de última conexión, la etiqueta “En línea”, “Info.” o estados, es casi seguro que te hayan bloqueado. Te recomendamos que tú y alguien que conozca a ese usuario le envíen un mensaje al mismo tiempo, si a él le aparecen dos checks de color plomo y a ti uno, entonces sí te bloquearon. Muestra la foto solo para algunos : si ingresas a los “Ajustes” > Privacidad” > “Foto de perfil”, aquí puedes escoger si quieres que tu foto la vean “Todos” (incluyendo contactos no agregados); “Mis contactos”, “Mis contactos excepto...” (los que tú selecciones); y “Nadie”.

: si ingresas a los “Ajustes” > Privacidad” > “Foto de perfil”, aquí puedes escoger si quieres que tu foto la vean “Todos” (incluyendo contactos no agregados); “Mis contactos”, “Mis contactos excepto...” (los que tú selecciones); y “Nadie”. No tiene foto de perfil: como lo dijimos anteriormente, ciertos clientes de WhatsApp omiten el paso para agregar una foto de perfil, es así que observas la imagen de la silueta con fondo gris.