A través de WhatsApp puedes realizar varias funciones para mantenerte comunicados con otros; no obstante, si lo que quieres es grabar una llamada de voz, desde la app esto aún no es posible, ya que no existe un función específica.

En ese sentido, si cuentas con un iPhone, es posible registrar una conversación sin necesidad de instalar algún programa fuera o dentro de la App Store, ya que viene integrado con una función muy útil, se trata de grabar la pantalla desde el Centro de Control. En DEPOR, te explicamos qué es lo que debes hacer.

¿Cómo grabar una llamada de voz de WhatsApp en el iPhone?

Primero, entra a la app Ajustes en tu iPhone.

Tras esto, abre el Centro de Control.

Entre las opciones disponibles, toca en Personalizar controles.

En esta parte, agrega la opción de grabación de pantalla dentro de la lista de controles.

Posteriormente, abre la app de WhatsApp.

En seguida, realiza una llamada con el contacto que desees.

Luego, verifica que el micrófono esté activado y aumenta el volumen de la llamada para que los resultados sean óptimos.

Cuando termines de llamar, para la grabación y dale a Guardar.

Finalmente, ya tendrás la llamada de voz de WhatsApp grabada sin usar ningún programa externo.

¿Cómo desactivar el doble check azul de WhatsApp en iPhone?

Desde tu iPhone, abre la aplicación de WhatsApp.

Luego, entra a los Ajustes de la misma app.

Entre las alternativas disponibles, pulsa en Cuenta.

Una vez dentro, te aparecerá otra lista de opciones.

En instantes, pulsa en Privacidad.

Ahora, dirígete hacia abajo de la pantalla hasta encontrar el botón Confirmación de lectura.

Finalmente, desliza el interruptor verde para quitar la opción del doble check azul.

Tras realizar estos pasos, nadie podrá saber si leíste sus conversaciones, ya que solo aparecerá el check gris.