¿Recibes mensajes a diario y no te has dado cuenta de que tu amigo te está escribiendo desde hace rato en WhatsApp ? Somos muchas las personas que tenemos silenciada las alertas de la app, pero ahora no te puedes perder este sencillo truco para que el flash de tu móvil te avise que te ha llegado un nuevo texto.

Lo mejor es que es bastante fácil, tanto así que no es necesario tener que descargar algún programa de terceros ni mucho menos engorrosas APK que lo que hacen es robarte parte de tu información personal de WhatsApp. Es por ello quie en MAG te daremos todos los pasos.

CÓMO HACER QUE EL FLASH DE TU CELULAR TE AVISE CUANDO TENGAS UN WHATSAPP

Si tienes un dispositivo Android, lo primero será ingresa a Ajustes.

Tras ello busca la pestaña de notificaciones.

En dicho apartado deberás pulsar sobre “Más ajustes”.

Busca la opción de “Usar flash LED para notificaciones”.

Con ello el flash de tu celular se encenderá cuando recibas un mensaje ya sea a WhatsApp o de texto.

De esta manera podrás activar las notificaciones flash cuando recibas un mensaje en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si lo que quieres hacer es en el iPhone, deberás ir a los ajustes o configuración del sistema.

Busca la opción de General, luego a Accesibilidad.

Activa los “Avisos LED intermitentes” y listo. WhatsApp te avisará con un flash si tienes un nuevo mensaje.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP