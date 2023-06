Los grupos de WhatsApp son muy importantes para compartir información de manera masiva, ya que actualmente aceptan hasta 1024 participantes, sin embargo, el problema no es la cantidad porque la mayoría no administra conversaciones grupales con capacidad al 100%, lo que a muchos no les agrada es que los integrantes del chat incluyan a personas desconocidas sin haber consultado con sus administradores.

En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos una sencilla configuración para evitar que los participantes de tu chat grupal agreguen a nuevos contactos, ya que cuando intenten hacerlo a través de los ajustes del grupo no les aparecerá el botón denominado “Añadir”.

Recuerda que si tú creaste el grupo automáticamente eres el principal administrador y puedes designar a otros usuarios con la misma función, no obstante, ellos tendrán el mismo poder que tú incluso para eliminarte como “admin.” o volver a habilitar la herramienta “Añadir a otros participantes”.

La guía para que los miembros de tu grupo de WhatsApp no agreguen a otros contactos

El nuevo diseño por el momento se encuentra en la fase de despliegue, en caso no la observes te recomendamos descargar la beta de WhatsApp .

. Este programa es 100% seguro y podrás utilizar las nuevas funciones antes de que lleguen a la versión estable (oficial) del aplicativo.

Entra a la Google Play Store y busca la aplicación WhatsApp.

Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo > toca la opción “Convertirme en beta tester”.

En caso no la veas accede a este enlace > aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

> aprieta el botón “Convertirme en verificador”. Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Listo, abre la beta de WhatsApp.

Ahora, ingresa a una conversación grupal.

El siguiente paso es oprimir en el nombre del grupo para que se desplieguen las configuraciones del mismo.

Desplázate hacia abajo y toca sobre el apartado que dice “Ajustes del grupo”.

Finalmente, desactiva el interruptor denominado “Añadir a otros participantes”.

Qué significa el arroba en tus chats de WhatsApp

Si estás metido en un grupo de WhatsApp, de seguro has visto el arroba a cada rato.

La única manera de eliminarlo es simplemente ingresando al chat y listo.

Pero, qué cosa significa. Pues aquí te sacamos de la duda.

Se trata de una función que solo aparece cuando te han etiquetado en una conversación.

De esa manera podrás estar alerta y, sobre todo, tu celular te avisará que tienes un mensaje.

Lo malo es que no puedes evitar que alguien te etiquete.

Además, si has silenciado el grupo de WhatsApp, el etiquetado hará nuevamente que vibre ese chat.

Así que ya lo sabes, el arroba no es un error, ni mucho menos es algo que has presionado en la app y apareció por error.

Recuerda que tú también puedes etiquetar a tus amigos en los chats grupales, eso sí, solo sirve para estos y no los individuales.