Seguramente has quedado en buenos términos con tu expareja y todavía se tienen agregados en la agenda de WhatsApp, sin embargo, en caso de que él o ella se quiera contactar contigo diariamente, ya sea por llamada de voz o videollamada, puedes realizar un sencillo truco para que la referida plataforma de mensajería impida que esa persona se comunique contigo, solo será capaz de enviarte mensajes, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Depor lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Antes de comenzar, es importante aclarar que esta herramienta no se encuentra disponible en la versión oficial de WhatsApp, sino que la puedes probar a través de WhatsApp Plus, un APK similar a la app de Meta y considerado como “no oficial” por la misma compañía. Queda bajo tu propia responsabilidad el instalarla, ya que si WhatsApp detecta que la estás utilizando puede banearte temporalmente o para siempre, aunque no se hayan registrado muchos casos.

Básicamente, cuando tu expareja apriete sobre el ícono de la llamada o videollamada que se ubica en el extremo superior derecho de cada chat, WhatsApp no conectará la comunicación y le impedirá timbrarte, pues el aplicativo le informará al usuario que no cuenta con señal o que estás ocupado en otra llamada.

LOS PASOS PARA IMPEDIR QUE TU EXPAREJA TE LLAME POR WHATSAPP

Primero, ingresa a WhatsApp Plus .

. Ahora, abre el chat de tu pareja o el de la persona que no quieres recibir sus llamadas o videollamadas.

El siguiente paso es presionar sobre la foto de perfil de ese contacto.

Se desplegarán algunas opciones, oprime la que dice “No hay llamadas”.

Finalmente, escoge la notificación que a tu expareja le aparecerá cuando te llame, pueden ser las siguientes: “No hay señal”, “Estás ocupado” o “(x persona) está en una llamada”.

CÓMO DESCARGAR APK DE WHATSAPP PLUS EN ESPAÑOL SIN PUBLICIDAD 2022

Desde la versión oficial de WhatsApp Realiza una copia de seguridad.

Luego, procede a eliminar tu cuenta y desinstalar el aplicativo en tu celular.

Acto seguido, debes descarga y ejecutar manualmente el APK de WhatsApp Plus haciendo clic en el siguiente enlace .

. Abre la aplicación y otórgale todos los permisos necesarios para que el APK funcione correctamente en tu celular Android.

Sigue los pasos que te indica para que registres tu cuenta en WhatsApp Plus. Coloca tu número de celular, el código de verificación, etc.

Con eso ya tendrás el programa en español.

Recuerda que al tratarse de un APK, debes actualizar WhatApp Plus manualmente. En caso de no hacerlo corres el riesgo de ser baneado para siempre.

QUÉ SIGNIFICA EL EMOJI DEL CORAZÓN PARTIDO EN WHATSAPP

El emoji del corazón roto también es conocido en inglés como heart broken.

Este expresa el dolor luego de que alguien terminara una relación contigo.

Asimismo, puede expresar de que alguien está mal del corazón y que necesita una operación.

En otro contexto también expresa que tu amigo ha sufrido un paro cardiaco y que necesita reposo.

Este emoji representa el dolor que uno siente cuando extraña a la persona que ama.

Broken Heart se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

