Quizás eres de los usuarios que migró a Telegram cuando WhatsApp advirtió que no podría utilizar la aplicación si no aceptabas los cambios en las políticas de privacidad. Pues si eres de este grupo y ahora has decidido volver al app verde, deberías saber que puedes recuperar tus stickers de forma sencilla.

Uno de los elementos que más valor tienen en WhatsApp son los stickers. Te los comparten por los chats y los guardas para el momento preciso para hacer reír a tus amigos.

Pues debes saber que aquellos que usas en Telegram también pueden ser usados en WhatsApp. Para realizar el traspaso, es necesario que descargues la aplicación Sticker Maker en la tienda virtual de tu móvil.

Descargar Sticker Maker en Android y iOS

Una vez se complete la instalación, ve a Telegram y abre una conversación con el botón que te aparece en pantalla llamado “Telegram Stickers to WhatsApp Transfer”. En caso no lo encuentres puedes acceder al siguiente enlace t.me/tgtowabot.

En la parte de abajo verás un botón que dice ‘Iniciar’. Se te abrirá el buscador de stickers y allí podrás seleccionar el que deseas pasar a WhatsApp. Cuando lo envíes, recibirás un pack completo para descargar.

Cuando abras el enlace se te abrirá una pestaña para elegir la aplicación con que deseas ejecutar el archivo, allí elige Sticker Maker. El pack te saldrá completo y recortado, el último paso solo es presionar el botón de “Añadir a mi librería”.

WhatsApp no me deja aumentar la velocidad de los audios

¿Sabías que puedes aumentar la velocidad de los audios de WhatsApp? Para poder utilizar esta herramienta es necesario que seas parte de la beta o un tester. El programa continúa siendo una de las aplicaciones de mensajería rápida que muchos usan en el mundo. Con solo tener el número de celular de la otra persona, puedes hablar sobre cualquier tema y enviar videos, fotos, entre otros contenidos multimedia. ¿Ya actualizaste la aplicación?

Muchas veces las nuevas herramientas de WhatsApp no se encuentran disponible para todo el mundo, por lo que deberás recibir cierta ayuda por parte de la aplicación móvil.

Por ejemplo, en los últimos días se ha puesto en marcha la función para poder aumentar la velocidad de cualquier audio que recibimos o enviamos en la app. Pero esto no está en todo el mundo. ¿Cómo puedo tenerla ahora mismo?

Para ello es necesario que seas un usuario beta tester. ¿Qué quiere decir? Que con ello podrás probar funciones de WhatsApp antes que todos y hasta recibir novedades que entrarán en funcionamiento en las semanas o meses siguientes.

CÓMO SER BETA TESTER DE WHATSAPP

EN ANDROID

Lo primero que hay que hacer es dirigirte a Google Play

Allí simplemente buscar WhatsApp .

. Una vez dentro de la pestaña de WhatsApp, deslízate hacia abajo.

Allí verás la opción para convertirte en beta tester. Si no la ves, entonces ingresa a este enlace .

. Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar, en caso la haya, la última versión de WhatsApp Beta.

EN IPHONE

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

en WhatsApp Beta para iPhone Ahora deberías ser redirigido de nuevo a TestFlight.

Pulsa Aceptar para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.