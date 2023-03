Los usuarios de WhatsApp saben que la aplicación de mensajería instantánea tiene demasiado contenido personal. Los hackers siempre buscarán acceder a esta información para luego venderla en el mercado negro o aprovechar las credenciales para acceder a otras plataformas.

Por si no estás seguro sobre cómo hacer para que tu cuenta de WhatsApp siempre esté en buenas manos, compartimos una serie de tips que bien cualquiera puede hacer en marzo de 2023. No hace falta que seas un profesional en la materia para guardar tu información más sensible.

WHATSAPP | Tips de seguridad para marzo de 2023

Use una contraseña fuerte y única: plantea una que no sea fácil de adivinar o descifrar. Evite usar palabras comunes, nombres o fechas que puedan adivinarse fácilmente.

Habilite la verificación en dos pasos: WhatsApp ofrece la verificación en dos pasos como medida de seguridad adicional. Habilítelo yendo a Configuración de WhatsApp> Cuenta> Verificación en dos pasos.

Tenga cuidado con las estafas de phishing: no haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos de fuentes desconocidas, ya que pueden ser estafas de phishing que pueden comprometer su cuenta.

Proteja su teléfono: bloquee su teléfono con un PIN, contraseña o huella digital, y habilite el borrado remoto en caso de pérdida o robo de su teléfono. Esto ayudará a proteger su cuenta de WhatsApp y evitará el acceso no autorizado.

Use la configuración de privacidad: WhatsApp tiene varias configuraciones de privacidad que puede usar para controlar quién puede ver la información de su perfil y quién puede contactarlo. Asegúrese de revisar y ajustar esta configuración para que se ajuste a sus necesidades.

Evite el Wi-Fi público: las redes gratuitas o públicas pueden no ser seguras porque hay el riesgo de que estén intervenidas por hackers. Trata de siempre emplear los datos de tu servicio telefónico.

Mantenga su aplicación actualizada: asegúrese de mantener su aplicación WhatsApp actualizada con los últimos parches de seguridad y correcciones de errores. Esto ayudará a garantizar que su cuenta esté protegida contra vulnerabilidades conocidas.

Recuerda que proteger tu cuenta de WhatsApp es importante para salvaguardar tu información personal y evitar el acceso no autorizado. Al seguir estos consejos, puede ayudar a garantizar que su cuenta permanezca segura.

