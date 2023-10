WhatsApp ya te permite ocultar la palabra “en línea”. Desde los Ajustes puedes acceder a Privacidad y allí definir quién puede visualizar cuando estás conectado y quién no. Pero no es lo único, pues hoy te enseñaremos un sencillo truco para que “escribiendo” no salga en tus chats.

¿Cómo se hace? Pues es bastante sencillo y no hay necesidad de que tengas que descargar una aplicación de terceros o utilizar WhatsApp Plus, misma que sí cuenta con dicha herramienta dentro de su configuración.

Solo debes seguir los pasos para que esa persona nunca más te pregunte por qué te demoras tanto en escribir o responder un mensaje.

Cómo ocultar la palabra “escribiendo” en WhatsApp

Lo primero será ir a WhatsApp.

Allí pulsamos el ícono del lápiz o iniciamos una conversación con nosotros mismos.

En ese instante solamente debemos escribir el mensaje que queremos mandar a la otra persona.

Una vez que lo hayas escrito, simplemente dale en “enviar”.

Ahora solo reenvía el mensaje a la persona que deseas.

Una vez lo encuentres, mandale el texto y no aparecerá nada de “reenviado”.

De esa forma podrás enviar cualquier mensaje de WhatsApp sin que nunca se muestre la palabra “escribiendo”.

Eso sí, si usas otro método como descargar APK, a veces esto no suele funcionar como deseas y tu contacto te puede preguntar por qué te demoras tanto escribiendo.

Cómo saber si abrieron tu WhatsApp en otro lado

Lo primero que debes saber es que no es necesario que debas contar con una aplicación de terceros que funcione en conjunto con WhatsApp, por el contrario.

Solo tienes que ingresar a WhatsApp.

Ahora allí anda a los Ajustes o Configuración.

En ese instante dirígete a Dispositivos vinculados.

